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Buses de la empresa ‘El Triángulo’ paralizan sus labores tras asesinato de chofer en VES

Desde el terminal de la compañía ubicado en Villa El Salvador no se observó la presencia de ningún chofer ni cobrador durante la mañana de este lunes 5 de octubre, lo que evidencia la suspensión de las labores de cerca de 50 unidades.

Unidades permanecen en terminal de Villa El Salvador
Unidades permanecen en terminal de Villa El SalvadorFoto: Difusión
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El crimen vuelve a afectar a los transportistas. La empresa de transporte público Lipetsa, conocida como ‘El Triángulo’, paralizó sus operaciones tras el asesinato de uno de sus conductores, ocurrido la noche del viernes 2 de octubre cuando circulaba en las inmediaciones del cruce de la av. Primero de Mayo con la antigua Panamericana Sur, a pocos metros del puente peatonal Las Brisas, en Villa El Salvador (VES).

Desde el terminal de la compañía ubicado en la asociación Villa Rica, en VES, no se observó la presencia de ningún chofer ni cobrador durante la mañana de este lunes 5 de octubre, lo que evidencia la suspensión del servicio de una flota compuesta por cerca de 50 unidades. El temor se ha instalado entre los trabajadores de la empresa, ya que no es la primera vez que sufren un atentado con el saldo de una víctima mortal.

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Tres ataques al transporte público en solo 24 horas: dos choferes fueron asesinados y un menor quedó herido

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Asesinato de chofer de ‘El Triángulo’ en SJM

El último viernes 2 de octubre, un conductor de la empresa Lipetsa fue asesinado en Villa El Salvador. La víctima, identificada como Juan Burgos Imán, esperaba pasajeros en los exteriores de una universidad a la altura del puente peatonal Las Brisas cuando un sujeto descendió de una motocicleta y le disparó hasta en tres ocasiones. Luego huyó junto a un cómplice que conducía el vehículo.

Producto de los impactos, la ventana del lado del piloto quedó destrozada. Agentes de la Policía Nacional (PNP) recogieron casquillos de bala y otras evidencias para las investigaciones. Una de las hipótesis apunta a un presunto caso de extorsión y cobro de cupos contra la empresa, que cubre la ruta Villa El Salvador-San Martín de Porres.

No fue el primer ataque contra la empresa

Esta no es la primera vez que un conductor de la empresa ‘El Triángulo’ es asesinado. En octubre de 2025, el chofer identificado como Daniel José Cedeño Alfonzo fue acribillado cuando se desplazaba por la avenida Miguel Iglesias, en el distrito de San Juan de Miraflores. Una semana después sus compañeros salieron a la calle a protestar.

La violencia contra el sector es mayor aún. Entre agosto de 2024 y julio de 2026, se han registrado 240 atentados con víctimas vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Los ataques dejaron 320 víctimas: 162 fallecidos y 158 lesionados.

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