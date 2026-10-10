Un presunto delincuente fue abatido y otros dos resultaron heridos durante una persecución policial ejecutada la madrugada de este sábado 10 de octubre en la Panamericana Sur. La intervención inició en Villa El Salvador luego de reportarse el robo de un vehículo y terminó en San Juan de Miraflores tras el intento frustrado de huir de los asaltantes.

Persecución tras robo de camioneta

Según información policial, tres presuntos criminales robaron una camioneta de color rojo que se encontraba estacionada en la vía pública, a la altura del kilómetro 21 de la Panamericana Sur, en Villa El Salvador. Agentes de la Policía Nacional (PNP) recibieron la alerta y se dirigieron de inmediato a la zona.

Video destacado CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Al notar la presencia de los efectivos, los sospechosos huyeron a bordo de la unidad robada, lo que desató una persecución y un enfrentamiento a balazos por la autopista. La fuga terminó en el distrito de San Juan de Miraflores, cerca del puente Amauta, cuando los agentes lograron reducir a los implicados.

Un delincuente muerto y dos heridos

Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes —quien conducía el automóvil sustraído— falleció tras recibir impactos de bala. Los otros dos presuntos cómplices resultaron heridos y fueron trasladados al hospital María Auxiliadora, donde permanecen con diagnóstico reservado.

Tras el incidente, peritos de Criminalística contabilizaron ocho casquillos de bala en los alrededores del vehículo recuperado. Los efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público acordonaron la zona para continuar con las diligencias correspondientes, mientras que el cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima para los procedimientos de ley.