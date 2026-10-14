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Chan Chan: retiran pintas con aerosol del Palacio Rivero y descartan daños en estructuras originales

El director de la DDC La Libertad condena el vandalismo y subraya la importancia del respeto hacia el complejo arqueológico. Aunque no hubo daños, se considera una afectación al patrimonio cultural.

El Ministerio de Cultura retiró las pintas realizadas con aerosol.
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El Ministerio de Cultura retiró las pintas realizadas con aerosol en un muro del conjunto amurallado Chol An, conocido como Palacio Rivero, ubicado en el Complejo Arqueológico de Chan Chan, en La Libertad. Tras una evaluación técnica, se determinó que las inscripciones no afectaron las estructuras arqueológicas originales del monumento, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, que identificó que la pintura se encontraba sobre el denominado material de sacrificio: una capa protectora elaborada con adobes modernos y barro para preservar los muros originales.

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Este revestimiento fue instalado en años anteriores por el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan como parte de las medidas de conservación de los paramentos y las cabeceras originales del sitio arqueológico.

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Ministerio de Cultura condena actos de vandalismo

El director de la DDC La Libertad, Ismael Iglesias León, condenó las pintas y advirtió que, pese a que no se registraron daños en las estructuras originales, lo ocurrido representa una afectación al patrimonio cultural.

“Que no se haya comprometido la estructura original es una noticia favorable desde el punto de vista de la conservación; sin embargo, eso no resta gravedad a lo ocurrido. Chan Chan es un legado que debemos proteger entre todos”, manifestó.

El funcionario también recordó la importancia de respetar los muros del complejo arqueológico, debido a su valor histórico y cultural.

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¿Cómo retiraron las pintas en Chan Chan?

Los trabajos de conservación comprendieron la limpieza de la superficie afectada, el retiro de la pintura y la aplicación de una solución de agua y arcilla. Según el Ministerio de Cultura, estos procedimientos técnicos permitieron recuperar la zona intervenida sin ocasionar daños al monumento.

Como parte de las medidas preventivas, la DDC La Libertad anunció que reforzará las actividades de sensibilización dirigidas a instituciones educativas cercanas al complejo arqueológico. La iniciativa busca promover entre niños y adolescentes el respeto y el cuidado del patrimonio cultural.

Finalmente, el Ministerio de Cultura exhortó a la ciudadanía a respetar las zonas arqueológicas y reportar oportunamente cualquier acción que ponga en riesgo estos espacios, cuya conservación requiere tanto la intervención de especialistas como la participación de la población.

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