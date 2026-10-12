Mirtha Vásquez acusa al Gobierno de Fujimori de autoritario: “Solo les queda recurrir a las recetas más cavernarias”

La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, criticó al Gobierno de Keiko Fujimori por sus medidas en materia de educación. A través de una publicación en su cuenta de X, mencionó que hay una ausencia de respuestas efectivas frente a la delincuencia y en cambio hay interés del Ejecutivo por regular la apariencia de las niñas y adolescentes en las escuelas.

"El gobierno de Keiko Fujimori profundiza su giro autoritario: por un lado, shows militares y ninguna respuesta efectiva frente a la delincuencia. Por otro, pretende imponer cómo deben vestirse o lucir las niñas y adolescentes en las escuelas, con una visión superficial y sexista de la educación. No existen políticas educativas serias, no combaten el bullying ni hay mejoras en la calidad de la enseñanza. Le dan la espalda a la educación sexual integral y desmantelan Beca 18", escribió.

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Finalmente, Vásquez sostuvo que el fujimorismo carece de propuestas para resolver los principales problemas del país y rechazó que pretenda regular aspectos de la apariencia de las escolares, como el largo del cabello y de las faldas.

Fujimori anuncia expulsiones y control sobre la apariencia de escolares por “disciplina”

La presidenta Keiko Fujimori presentó los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar con el argumento de recuperar la autoridad docente y garantizar la seguridad en las aulas. Sin embargo, la propuesta del Gobierno no se limita solo a sancionar las agresiones o el bullying, sino que también plantea restricciones sobre la apariencia de los estudiantes, como el maquillaje, las uñas pintadas, el cabello teñido y el largo de las faldas.

"Los hombrecitos (deben) venir con el pelo corto. Está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse", dijo la presidenta Keiko Fujimori. Afirmó que todos esos criterios establecerán disciplina en el colegio.

Aunque el Gobierno justifica las nuevas reglas como parte de su estrategia contra la violencia, que se enfoque tanto en la apariencia personal abre preguntas sobre la proporcionalidad de sus medidas y el riesgo de que las normas de presentación se conviertan en mecanismos de sanción contra los estudiantes.