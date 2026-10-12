Minedu restringirá maquillaje, uñas pintadas y cabello teñido en colegios: ''Falda con medida adecuada''

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció nuevos lineamientos sobre la presentación personal de los estudiantes en colegios públicos, que incluirían restricciones en maquillaje y cabello. | composición LR

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció nuevos lineamientos sobre la presentación personal de los estudiantes en colegios públicos, que incluirían restricciones en maquillaje y cabello. | composición LR

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno prepara nuevos lineamientos sobre la presentación personal de los estudiantes de colegios públicos. La propuesta incluiría restricciones al uso de maquillaje, las uñas pintadas y el cabello teñido, además de disposiciones sobre el largo del cabello y las faldas del uniforme escolar.

Según explicó el titular del Ministerio de Educación (Minedu), la normativa busca establecer criterios comunes para la presentación de los escolares. Sin embargo, los parámetros específicos todavía deberán ser definidos en el documento que apruebe el sector.

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“No se permitirá maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados. Vamos a tener que referir a que el uso de las faldas escolares también tenga una medida adecuada”, declaró Chang.

La propuesta alcanzaría a los colegios públicos. En el caso de las instituciones educativas privadas, estas mantendrían la posibilidad de establecer sus propias disposiciones sobre la vestimenta y presentación de sus estudiantes.

Colegios públicos deberán adecuar sus reglamentos

De acuerdo con lo anunciado por el ministro, una vez aprobados los nuevos lineamientos, las instituciones educativas públicas tendrán un plazo de 30 días para adecuar sus reglamentos internos.

Esto implicaría modificar las normas relacionadas con la presentación personal, convivencia y disciplina de los estudiantes, de acuerdo con las disposiciones que finalmente establezca el Minedu.

Entre los aspectos que serán regulados se encuentran el uso de maquillaje y esmalte de uñas, el cabello teñido y los criterios para determinar cuándo el largo del cabello excede lo permitido. También se establecerían parámetros para el uso de las faldas del uniforme.

No obstante, Chang no detalló cuáles serán las medidas exactas para el largo de las faldas ni qué características determinarán qué tipo de peinado o corte será considerado permitido. Estos criterios deberán conocerse cuando se publique la normativa correspondiente.

Medidas se suman a cambios en las reglas escolares

El anuncio se produce en medio de una serie de cambios que el Ministerio de Educación viene planteando para las normas de convivencia y disciplina en los colegios.

El sector también ha anunciado modificaciones relacionadas con las sanciones frente a faltas graves cometidas por estudiantes. Estas disposiciones deberán establecer cómo intervendrán las autoridades educativas ante determinados casos y bajo qué condiciones podrían aplicarse medidas disciplinarias.