La violencia en los colegios aumentó en más del 33% durante este año. | Composición LR

La violencia en los colegios aumentó en más del 33% durante este año. | Composición LR

La violencia escolar entre estudiantes atraviesa un escenario crítico en el Perú. Los nuevos datos de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu), con corte al 30 de septiembre de 2026, muestran que los reportes acumulados entre enero y septiembre aumentaron 33,35% respecto del mismo periodo de 2025. En total, se pasó de 8.831 a 11.776 casos de violencia entre escolares.

El incremento se presenta en las tres principales modalidades de agresión registradas por el sistema. La violencia sexual registra el mayor crecimiento porcentual, con 48,81% más casos que el año pasado: pasó de 1.172 reportes entre enero y septiembre de 2025 a 1.744 en el mismo periodo de 2026.

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La violencia psicológica también muestra un aumento significativo. Los casos pasaron de 2.890 a 3.811, lo que representa un incremento de 31,87%. En tanto, la violencia física creció de 4.769 a 6.221 reportes, es decir, 30,45% más que durante los primeros nueve meses de 2025.

Septiembre concentra el mayor salto

El dato que más evidencia el deterioro de la situación aparece en septiembre. Durante ese mes, SíseVe registró 3.620 reportes de violencia entre escolares, una cifra que constituye el mayor registro mensual de la serie analizada.

De acuerdo con el especialista e ingeniero de datos, Juan Carbajal, el salto se observa en las tres modalidades. La violencia física alcanzó 1.850 casos en septiembre, su máximo histórico mensual. La violencia psicológica llegó a 1.224 reportes, mientras que la violencia sexual registró 546 casos, también el nivel mensual más alto registrado.

El comportamiento de septiembre resulta especialmente significativo debido a que los meses anteriores presentaban niveles considerablemente menores. El incremento concentrado en el último mes evaluado empuja hacia arriba el acumulado anual y evidencia que el problema no se limita a un crecimiento progresivo de los reportes, sino que registra un fuerte pico en el tramo final del periodo analizado.

De mantenerse la tendencia observada, el 2026 podría cerrar por encima de los 15.500 casos de violencia entre escolares, con lo que se convertiría en el periodo con mayor número de reportes de los últimos cuatro años.

La violencia sexual es la que más aumenta

Dentro del panorama general, la violencia sexual representa el indicador que registra el mayor crecimiento interanual. Los 1.744 casos acumulados hasta septiembre suponen casi la mitad más de reportes que los contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Los registros de SíseVe comprenden distintas situaciones. Entre ellas figuran tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, con 1.423 casos; violación sexual, con 156; acoso sexual, con 92; violencia con fines sexuales mediante medios tecnológicos, con 116; hostigamiento sexual, con 213, y acoso sexual a través de medios tecnológicos, con 59.

Estas categorías no necesariamente corresponden a casos únicos, debido a que la clasificación de SíseVe organiza los reportes de acuerdo con el tipo de violencia registrado.

El incremento cobra especial relevancia en un contexto en el que recientes denuncias han vuelto a colocar bajo la lupa la seguridad de los estudiantes dentro de las instituciones educativas. Entre ellas se encuentra la investigación por un presunto abuso sexual contra un alumno del Liceo Naval Almirante Guise, en la que se encuentran involucrados estudiantes del plantel.

Más de 11 mil reportes hasta agosto

Los datos generales de SíseVe también muestran la magnitud del problema en el ámbito educativo. Entre enero y agosto de 2026 se habían registrado 11.805 reportes de violencia escolar a nivel nacional, incluyendo situaciones entre estudiantes y aquellas en las que estaría involucrado personal de las instituciones educativas.

De ese total, 5.187 correspondían a violencia física, 4.559 a violencia psicológica y 2.059 a violencia sexual.

En el caso de la violencia física, los reportes comprenden situaciones con lesiones, sin lesiones, castigo físico y uso de armas. Entre las cifras registradas hasta agosto destacan 2.448 casos sin lesiones, 1.859 con lesiones, 816 de castigo físico y 64 relacionados con el uso de armas.

En violencia psicológica aparecen 1.263 casos de agresiones verbales, 1.226 de trato humillante, 786 de acoso escolar, 564 de ciberacoso, 420 de intimidación, 224 de discriminación, 49 de aislamiento y 27 relacionados con el uso de armas.

Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad

Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de reportes de violencia escolar registrados entre enero y agosto de 2026, con 4.072 casos. La cifra representa una diferencia considerable respecto de las demás jurisdicciones.

Le siguen Arequipa, con 730 casos; Piura, con 683; Junín, con 552; Áncash, con 540; y La Libertad, con 530. También aparecen Lambayeque (490), Callao (423), Ica (414), Cusco (411) y Lima Provincia (379).

En el extremo inferior de la estadística figuran Madre de Dios, con 55 reportes; Huancavelica, con 57; Apurímac, con 67; Moquegua, con 97; Pasco, con 100; Tumbes, con 102; y Puno, con 109.

Los registros de SíseVe comprenden agresiones físicas, psicológicas y sexuales. La violencia psicológica incluye, entre otras situaciones, acoso escolar, aislamiento, ciberacoso, discriminación, intimidación, trato humillante y agresiones verbales. La violencia sexual comprende desde acoso y hostigamiento hasta tocamientos, actos de connotación sexual y violación sexual.

El incremento de 33,35% en los casos entre escolares frente al mismo periodo de 2025, sumado al récord registrado en septiembre, coloca a la violencia dentro de los centros educativos como uno de los problemas que requieren mayor atención durante el cierre del año escolar.