Cinta peruana ‘Sobre el acantilado’ hace historia en Europa al ganar el premio a Mejor Película en importante festival La película nacional, dirigida por Enrica Pérez, está ambientada en la Lima de los años 50 y cuenta la historia de una adolescente que sueña con convertirse en santa.

El cine peruano se llevó dos grandes reconocimientos en Europa durante la edición número 30 del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), realizado en Estonia. La cinta 'Sobre el acantilado', bajo la dirección de Enrica Pérez, se alzó con el Gran Premio a mejor película de la competencia oficial. Su protagonista, Bianca Buchelli, también fue distinguida con el galardón a Mejor Actriz.

Este resultado marca un importante triunfo para el Perú, ya que la producción nacional obtuvo dos de los premios más destacados de un festival reconocido como categoría A. El certamen forma parte del circuito internacional acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), que reúne a los eventos cinematográficos más importantes del mundo.

'Sobre el acantilado' conquista el máximo premio en festival de cine europeo

La historia transcurre en la Lima de los años 50 y tiene como protagonista a una joven de seis años que sueña con convertirse en santa. Además, ocupa una posición de liderazgo dentro de su colegio, donde sigue las estrictas normas de la institución. Sin embargo, la llegada de Rebecca (Renata Canales), una estudiante extranjera, altera su rutina y la lleva a poner en duda sus propias convicciones.

El filme representa el segundo trabajo cinematográfico de Enrica Pérez como directora, luego de presentar 'Climas' en 2.014. Se trata de una producción realizada entre Perú, México y Suiza, liderada por la productora Sexto Sentido y con el respaldo de Del Barrio Producciones, compañía encabezada por Michelle Alexander.

La película estuvo bajo la producción de Enid Campos, Martha Orozco y Joël Jent. Gracias al máximo galardón del festival de Tallin, el equipo recibirá un galardón de 20.000 euros, monto que será repartido entre la cineasta y los productores.

Al recibir la distinción, Enid Campos resaltó el trabajo conjunto entre países y aseguró que este tipo de alianzas permite sacar adelante proyectos cinematográficos latinoamericanos.

"Sin estas coproducciones entre países sería imposible hacer películas. Esto es para nuestros países, para el cine peruano, mexicano y suizo. ¡Que viva el cine, que viva el cine peruano y latinoamericano!", manifestó la productora durante la ceremonia.

Bianca Buchelli se lleva el premio a Mejor Actriz por 'Sobre el acantilado'

El triunfo de 'Sobre el acantilado' también llegó de la mano de Bianca Buchelli, quien fue reconocida como Mejor Actriz por dar vida a Ana. Este galardón marca un importante comienzo en su carrera cinematográfica, pues se trata de su primera participación protagónica en la pantalla grande.

Durante la premiación, el jurado elogió la interpretación de la peruana y resaltó cómo logra expresar la fe, el deseo y las inseguridades de su personaje sin necesidad de recurrir a las palabras. Además, destacaron su presencia en escena y la conexión que establece con el espectador.

Totalmente agradecida, Buchelli dedicó unas palabras a Enrica Pérez por confiarle un papel que representó un gran reto actoral. "Quiero agradecer a Enrica por crear este personaje tan increíble, complejo y desafiante. ¡Arriba Perú!", expresó tras recibir la distinción.