Ascenso docente 2026: Minedu cambia fecha por segunda vez y programa prueba para el 8 de noviembre

El Ministerio de Educación (Minedu) modificó por segunda vez la fecha del Concurso Público para el Ascenso de Escala 2026. Según el cronograma actualizado, la prueba nacional en la que participarán más de 162.000 profesores de Educación Básica se realizará el domingo 8 de noviembre y ya no el 25 de octubre, como se había anunciado previamente.

El cambio fue oficializado a través de la resolución viceministerial N.° 173-2026-MINEDU, publicada el 7 de octubre en el diario oficial El Peruano. La reprogramación permitirá completar las acciones operativas necesarias para garantizar la adecuada aplicación de la prueba en las sedes habilitadas en todo el país, informó el sector.

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Modificación no afectará vigencia del ascenso

Según la cartera, el cambio de fecha no afectará la vigencia del ascenso. Los docentes que obtengan una vacante ascenderán a la nueva escala magisterial a partir del 1 de marzo de 2027, conforme a lo establecido en el cronograma del concurso.

La actualización del cronograma comprende los concursos dirigidos a los profesores que trabajan en instituciones educativas administradas por el Minedu, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Puedes consultar el nuevo cronograma y conocer las disposiciones del concurso en este enlace.

Fecha de publicación de los locales de evaluación

El Concurso Público para el Ascenso de Escala 2026 ofrece a los docentes nombrados la oportunidad de ascender en la Carrera Pública Magisterial sobre la base del mérito, mejorar su remuneración y acceder, según la escala alcanzada y los requisitos establecidos, a cargos de mayor responsabilidad.

La relación actualizada de los locales de evaluación se publicará el lunes 26 de octubre. El Minedu señaló que todos los postulantes deberán consultar nuevamente el local que les ha sido asignado para rendir la prueba nacional, incluso si revisaron la información publicada anteriormente. Para consultas adicionales, puedes comunicarte al (01) 615 5887, de lunes a viernes, de 8.30 a. m. a 5.00 p. m.