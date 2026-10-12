Machu Picchu logra su noveno galardón en los Óscar del Turismo como atracción líder de Sudamérica

Perú obtuvo seis premios en total en los World Travel Awards 2026, incluyendo reconocimientos por su oferta cultural, gastronómica y su compromiso con el turismo sostenible.

Perú obtuvo seis premios en total en los World Travel Awards 2026, incluyendo reconocimientos por su oferta cultural, gastronómica y su compromiso con el turismo sostenible. Foto: Difusión

El Santuario Histórico de Machu Picchu obtuvo por novena vez el reconocimiento como principal atracción turística de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, cuya edición regional distinguió a Perú con seis galardones. El anuncio se difundió el 12 de octubre en Lima y confirmó una nueva distinción para la ciudadela inca, reconocida por su patrimonio arqueológico, su historia y la diversidad natural del entorno.

El premio, conocido como uno de los Óscar del Turismo, se suma a los reconocimientos recibidos por el santuario durante ocho ediciones anteriores. La distinción forma parte de los resultados alcanzados por el país en esta competencia internacional, que también destacó su oferta gastronómica, cultural y natural, además de su contribución al turismo sostenible.

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Machu Picchu fue reconocida por novena vez como la principal atracción turística de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, resaltando su patrimonio y biodiversidad.

Machu Picchu suma nueve premios como principal atracción turística de Sudamérica desde 2018

La trayectoria de Machu Picchu en los World Travel Awards comenzó con este reconocimiento en 2018. Desde entonces, el sitio arqueológico volvió a obtenerlo de manera consecutiva en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Con el resultado de 2026, alcanza nueve distinciones en la categoría de atracción turística líder de Sudamérica.

El valor patrimonial de la ciudadela también cuenta con reconocimientos internacionales. La Unesco la declaró Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad el 9 de diciembre de 1983, mientras que el 7 de julio de 2007 fue elegida una de las siete nuevas maravillas del mundo.

Construida durante el siglo XV, bajo el gobierno del inca Pachacútec, Machu Picchu reúne edificaciones de piedra, terrazas agrícolas, plazas, templos, fuentes y sistemas de drenaje que reflejan los conocimientos de ingeniería de la civilización inca. El santuario abarca 32.302,5 hectáreas y comprende tanto la llaqta como otros monumentos arqueológicos y ecosistemas.

Su patrimonio natural incluye numerosas especies de orquídeas, aves y mamíferos. Entre estos últimos figuran el oso de anteojos, el puma y el venado de cola blanca, que forman parte de la biodiversidad protegida dentro del área histórica.

Perú obtiene seis galardones en los World Travel Awards 2026 por su oferta cultural, gastronómica y natural

Además del premio otorgado a Machu Picchu, Perú recibió cinco distinciones en la edición sudamericana de los World Travel Awards 2026. El país fue reconocido como destino líder de Sudamérica, destino culinario líder, destino cultural líder y destino de naturaleza líder. También obtuvo el galardón por su contribución al turismo sostenible en la región.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), estos resultados respaldan la promoción del país como destino para visitantes interesados en su patrimonio cultural, su gastronomía y sus espacios naturales. El ministro Rogers Valencia señaló que los seis premios reafirman el compromiso nacional con un turismo competitivo, sostenible e inclusivo.

En ese contexto, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) mantiene acciones de promoción en mercados internacionales para presentar la variedad de destinos y experiencias disponibles en el territorio peruano. De acuerdo con el Mincetur, los reconocimientos representan una oportunidad para fortalecer la imagen turística del país y captar el interés de más viajeros.