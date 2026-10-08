Machu Picchu: liberan más de 90.000 entradas tras eliminar las reservas previas: así puedes adquirir tu boleto

Los boletos para Machu Picchu están disponibles para octubre, noviembre y diciembre de 2026, con más de 90.000 entradas tras cambios en el sistema de venta.

Los boletos para Machu Picchu están disponibles para octubre, noviembre y diciembre de 2026, con más de 90.000 entradas tras cambios en el sistema de venta. Foto: composición LR

Los visitantes que buscan ingresar a Machu Picchu todavía pueden encontrar boletos para los últimos meses de 2026. El Ministerio de Cultura reportó la disponibilidad de más de 90.000 entradas entre octubre, noviembre y diciembre, luego de modificar las condiciones para adquirir los tickets del Santuario Histórico.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, explicó que el cambio busca que una entrada seleccionada no permanezca retenida sin que exista una compra concretada. La modificación eliminó las reservas previas y ahora obliga a completar los datos del visitante y efectuar el pago para asegurar el acceso. El nuevo mecanismo se encuentra en evaluación hasta el 22 de octubre mediante una etapa de “marcha blanca”.

Machu Picchu: ¿cuántas entradas quedan disponibles para octubre, noviembre y diciembre?

La mayor cantidad de boletos disponibles corresponde a diciembre, con más de 60.000 entradas. Para noviembre, el Ministerio de Cultura registra cerca de 29.000, mientras que octubre todavía cuenta con más de 1.000 boletos. Alberto Beingolea dio a conocer estas cifras durante una entrevista con Radio Programas del Perú.

La disponibilidad contrasta con lo ocurrido semanas atrás, cuando no aparecían entradas para esos periodos. La situación cambió después de que se introdujeran modificaciones al sistema de expendio de boletos. De acuerdo con el ministro, las nuevas reglas fueron incorporadas al reglamento correspondiente a la venta de entradas para el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Durante la etapa de prueba, el Ministerio de Cultura verifica el funcionamiento del procedimiento tanto en la plataforma digital oficial como mediante la atención presencial en Machupicchu Pueblo. Uno de los puntos centrales de la modificación es que una selección no puede mantenerse como una reserva pendiente durante un periodo prolongado.

¿Cómo comprar entradas para Machu Picchu con el nuevo sistema de venta?

El proceso debe completarse dentro de la plataforma oficial de venta. Para adquirir el boleto, el visitante debe:

Ingresar a la plataforma oficial y revisar la disponibilidad de entradas.

Seleccionar la Llaqta de Machu Picchu como destino.

Elegir el circuito y la ruta que realizará durante la visita.

Definir la fecha y el horario de ingreso.

Registrar la información correspondiente a la procedencia del visitante.

Verificar que todos los datos ingresados sean correctos antes de continuar.

Completar el pago dentro de los 15 minutos establecidos por el sistema. Si el plazo vence sin concretar la operación, el boleto seleccionado volverá a estar disponible.

Una vez confirmado el pago, la entrada queda asignada y posteriormente es emitida. Por ello, la selección inicial no constituye una reserva definitiva: el visitante debe culminar la operación dentro del tiempo establecido para asegurar su boleto.