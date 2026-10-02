Incidente entre trenes en el Cusco: unidades de PeruRail e Inca Rail suspenden su servicio a Machu Picchu

La circulación de trenes hacia Machu Picchu está suspendida tras un incidente entre unidades de Inca Rail y PeruRail en Pampacahua, ocurrido el 2 de octubre a la 1:25 p. m.

La circulación de trenes hacia Machu Picchu está suspendida tras un incidente entre unidades de Inca Rail y PeruRail en Pampacahua, ocurrido el 2 de octubre a la 1:25 p. m. Foto: Andina/Composición LR

La circulación de trenes en la vía hacia Machu Picchu se encuentra suspendida tras un incidente registrado este viernes 2 de octubre entre una unidad de Inca Rail y otra de PeruRail. El hecho ocurrió aproximadamente a las 13:25 horas a la altura de Pampacahua, en el tramo ferroviario que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.

PeruRail informó que la interrupción fue dispuesta por Ferrocarril Trasandino S.A. (FTSA), concesionario de la vía. La empresa señaló que el incidente generará retrasos en algunos de sus servicios programados mientras se desarrollan las acciones necesarias para recuperar la circulación ferroviaria y precisó que, de acuerdo con lo reportado, no se han registrado daños personales.

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Incidente ocurrió en el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu alrededor de la 1.25 p. m.

El hecho se produjo cuando un tren de Inca Rail y uno de PeruRail se encontraban en el sector de Pampacahua, dentro del tramo ferroviario que comunica Ollantaytambo con Machu Picchu. Tras el incidente, FTSA indicó la suspensión de la circulación de trenes en la vía.

PeruRail comunicó que la medida permanecerá mientras se ejecutan las acciones necesarias para restablecer el tránsito ferroviario. La empresa no reportó personas heridas como consecuencia del hecho, según la información disponible hasta el momento.

La interrupción de la circulación tendrá consecuencias sobre algunos servicios que ya estaban programados. La empresa ferroviaria señaló que viene considerando las modificaciones correspondientes ante la situación generada en la vía.

PeruRail anuncia reprogramaciones para los servicios afectados

Los pasajeros cuyos servicios resulten afectados deberán esperar la información que proporcione PeruRail sobre las nuevas condiciones de sus viajes. La compañía indicó que brindará detalles sobre las reprogramaciones a la brevedad posible, conforme avance el proceso para restablecer la circulación.

Para recibir orientación o asistencia, los usuarios pueden comunicarse con el call center de PeruRail al (01) 625 4848. También pueden contactar directamente a su ejecutivo de ventas para realizar consultas relacionadas con sus servicios programados.

La empresa reiteró que continuará proporcionando información sobre las reprogramaciones mientras se desarrollan las acciones necesarias para recuperar la circulación ferroviaria en el tramo afectado. Hasta el momento, el reporte comunicado por PeruRail señala que no se han registrado daños personales tras el incidente ocurrido en Pampacahua.