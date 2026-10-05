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Sociedad

Cusco: reanudan operaciones en vía Ollantaytambo – Machu Picchu tras superar avería de trenes

La avería afectó tanto a trenes de Perú Rail como de Inka Rail, causando protestas y bloqueos por parte de pasajeros. Este sería el quinto incidente similar en la vía, lo que incrementa la preocupación entre los usuarios.

Incidente por trenes varados en ruta hacia Machu Picchu
Incidente por trenes varados en ruta hacia Machu PicchuComposición LR / Andina
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Buena noticia para los turistas y la población de Cusco. Las operaciones ferroviarias en la vía Ollantaytambo - Machu Picchu se reanudaron la tarde de este lunes 5 de octubre, luego de que la vía fuera liberada tras la avería de un tren, a la altura del kilómetro 88, reportado en el sector conocido como Qoriwayrachina, según informó la empresa Perú Rail.

En un principio, turistas de diversas nacionalidades y usuarios locales reportaron que permanecían varados hasta por tres horas al no solucionarse los desperfectos de la máquina. Otro tren de la empresa Inka Rail también quedó varado en el lugar afectado por el incidente, generando malestar entre los pasajeros que utilizan esta ruta.

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Incidente entre trenes en el cusco: unidades de perurail e inca rail reanudaron su servicio a machu picchu

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Es la quinta vez que se malogran los trenes

De acuerdo con la Agencia Andina, los pasajeros locales denunciaron maltrato al ser esta la quinta vez que se malogra un tren en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu y afecta el desplazamiento de quienes trabajan en destinos ubicados a lo largo de este trayecto. Los usuarios afirmaron que por los incidentes no pueden llegar a la hora a las estaciones establecidas en la vía.

El malestar llevó a los afectados a bloquear la línea férrea, una protesta a la que sumaron los turistas, según videos difundidos por redes sociales. Sin embargo, el problema fue superado durante la tarde y, posteriormente, se reanudaron las operaciones, observándose el ingreso y la salida de trenes de Machu Picchu Pueblo con turistas y habitantes locales.

Incidente previo entre trenes del sector

La tarde del viernes 2 de octubre también se registró un incidente entre trenes de las empresas Perú Rail e Inka Rail, a la altura del sector Pampacahua, dentro de la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu. Tras lo ocurrido, Ferrocarril Trasandino S.A. (FTSA), concesionario de la vía, dispuso la suspensión temporal de las operaciones.

La suspensión se mantuvo durante varias horas mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes en la zona. Posteriormente, FTSA informó que autorizó la reanudación de las operaciones desde las 17:40 horas del mismo día. En tanto, Perú Rail advirtió que el incidente generaría retrasos en algunos servicios programados y que comunicaría las reprogramaciones correspondientes.

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