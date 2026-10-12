Decimosegundo friaje traerá lluvias, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas en la selva, según Senamhi
El organismo anuncia la llegada de una masa de frío del 15 al 17 de octubre, afectando las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco. Este evento meteorológico ocasionará lluvias y descargas eléctricas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que del jueves 15 al sábado 17 de octubre ingresará una masa de frío por la selva sur, que comprende las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco, y se desplazará hacia la selva central, como parte del decimosegundo friaje del año.
El evento ocasionará lluvias, descargas eléctricas y un descenso de las temperaturas durante el día y la noche en la selva, según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam). Además, las precipitaciones estarían acompañadas de ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h y abundante cobertura nubosa.
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¿Qué temperaturas se esperan por el decimosegundo friaje en la selva?
De acuerdo con la entidad, se anticipan valores nocturnos próximos a los 18 °C en la selva sur, mientras que en la selva central oscilarían entre 19 °C y 21 °C. En tanto, las temperaturas máximas alcanzarían alrededor de 24 °C en la selva sur y 27 °C en la selva central.
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El Senamhi señaló que continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y difundirá información actualizada sobre la evaluación del friaje. Asimismo, recomendó a la población mantenerse informada mediante los pronósticos, avisos meteorológicos y canales oficiales de la institución.
¿Cómo afrontar los efectos del friaje en la selva?
Para prevenir los efectos del friaje y proteger tu salud y la de tu familia, sigue estas medidas recomendadas por el gobierno peruano y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI):
- Abrígate adecuadamente: Usa ropa gruesa y varias capas, además de mantas para dormir.
- Protege las zonas expuestas: Cubre tu cabeza, rostro, orejas, nariz y boca al salir a la calle para evitar que el aire frío ingrese directamente a los pulmones.
- Vacúnate a tiempo: Acude al centro de salud más cercano para recibir las vacunas gratuitas contra la influenza y el neumococo, con especial atención en niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
- Alimentación y líquidos: Consume bebidas calientes, agua al tiempo, y alimentos ricos en vitamina C (como naranja, limón, brócoli y mandarina) y comidas energéticas.
Descenso de temperaturas este 13 y 14 de octubre
Por otro lado, la institución también alertó sobre un descenso de temperaturas que afectará a 49 provincias de ocho regiones del país este martes 13 y miércoles 14 de octubre: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. El pronóstico contempla temperaturas mínimas de hasta -15 °C en localidades de la sierra sur situadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El aviso meteorológico también prevé valores de entre 0 °C y -5 °C en zonas de la sierra central ubicadas sobre los 3.500 metros de altitud. Además, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, poca nubosidad y un incremento de la temperatura durante el día, según la información difundida por el organismo meteorológico.