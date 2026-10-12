El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que del jueves 15 al sábado 17 de octubre ingresará una masa de frío por la selva sur, que comprende las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco, y se desplazará hacia la selva central, como parte del decimosegundo friaje del año.

El evento ocasionará lluvias, descargas eléctricas y un descenso de las temperaturas durante el día y la noche en la selva, según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam). Además, las precipitaciones estarían acompañadas de ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h y abundante cobertura nubosa.

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¿Qué temperaturas se esperan por el decimosegundo friaje en la selva?

De acuerdo con la entidad, se anticipan valores nocturnos próximos a los 18 °C en la selva sur, mientras que en la selva central oscilarían entre 19 °C y 21 °C. En tanto, las temperaturas máximas alcanzarían alrededor de 24 °C en la selva sur y 27 °C en la selva central.

El Senamhi señaló que continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y difundirá información actualizada sobre la evaluación del friaje. Asimismo, recomendó a la población mantenerse informada mediante los pronósticos, avisos meteorológicos y canales oficiales de la institución.

¿Cómo afrontar los efectos del friaje en la selva?

Para prevenir los efectos del friaje y proteger tu salud y la de tu familia, sigue estas medidas recomendadas por el gobierno peruano y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI):

Abrígate adecuadamente: Usa ropa gruesa y varias capas, además de mantas para dormir.

Usa ropa gruesa y varias capas, además de mantas para dormir. Protege las zonas expuestas: Cubre tu cabeza, rostro, orejas, nariz y boca al salir a la calle para evitar que el aire frío ingrese directamente a los pulmones.

Cubre tu cabeza, rostro, orejas, nariz y boca al salir a la calle para evitar que el aire frío ingrese directamente a los pulmones. Vacúnate a tiempo: Acude al centro de salud más cercano para recibir las vacunas gratuitas contra la influenza y el neumococo, con especial atención en niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Acude al centro de salud más cercano para recibir las vacunas gratuitas contra la influenza y el neumococo, con especial atención en niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Alimentación y líquidos: Consume bebidas calientes, agua al tiempo, y alimentos ricos en vitamina C (como naranja, limón, brócoli y mandarina) y comidas energéticas.

Descenso de temperaturas este 13 y 14 de octubre

Por otro lado, la institución también alertó sobre un descenso de temperaturas que afectará a 49 provincias de ocho regiones del país este martes 13 y miércoles 14 de octubre: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. El pronóstico contempla temperaturas mínimas de hasta -15 °C en localidades de la sierra sur situadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El aviso meteorológico también prevé valores de entre 0 °C y -5 °C en zonas de la sierra central ubicadas sobre los 3.500 metros de altitud. Además, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, poca nubosidad y un incremento de la temperatura durante el día, según la información difundida por el organismo meteorológico.