Ucayali impulsa plan de conservación para proteger la biodiversidad del área Velo de la Novia

Este documento, validado por instituciones como la Autoridad Nacional del Agua, busca coordinar esfuerzos entre gobiernos locales y aliados para implementar acciones ambientales efectivas.

Este documento, validado por instituciones como la Autoridad Nacional del Agua, busca coordinar esfuerzos entre gobiernos locales y aliados para implementar acciones ambientales efectivas. Foto: Difusión

La conservación de especies silvestres, la protección de los recursos hídricos y el desarrollo de actividades económicas sostenibles forman parte de las prioridades del Plan Maestro 2026-2031 del Área de Conservación Regional (ACR) Velo de la Novia, en Ucayali. El documento fue validado con la participación de especialistas de la Administración Local de Agua Pucallpa (ALA Pucallpa), de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y representantes de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU).

El área protegida se encuentra en el distrito de Boquerón, provincia de Padre Abad. La validación del instrumento de gestión busca orientar las acciones de conservación durante el periodo 2026-2031, mediante la coordinación entre las instituciones vinculadas al territorio, los gobiernos locales y otros aliados estratégicos. El proceso también incorporó enfoques de género, intercultural e intergeneracional para promover la participación de los distintos actores involucrados.

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Plan Maestro 2026-2031 del ACR Velo de la Novia: ¿cuáles son los objetivos para conservar bosques y ríos?

Entre las prioridades del plan se encuentra la protección de los bosques y los ríos, además del mantenimiento de la conectividad ecológica. Estas medidas están relacionadas con la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que ofrece el área, así como con el fortalecimiento de la gestión territorial.

El documento contempla acciones orientadas a preservar especies representativas de la flora y fauna silvestre de la zona. Entre ellas figuran el otorongo, el cedro colorado, el cotomono, el guacamayo y el gallito de las rocas. La protección de estos recursos naturales forma parte de los objetivos establecidos para la gestión del área de conservación regional.

La planificación también considera el fortalecimiento de la gobernanza participativa y el impulso de la investigación científica y el monitoreo ambiental. Estas líneas de trabajo buscan contribuir a la gestión del territorio y facilitar el seguimiento de las condiciones de los ecosistemas que se encuentran dentro del área protegida.

Ucayali promueve la protección de especies silvestres y actividades económicas sostenibles en Velo de la Novia

El Plan Maestro incorpora la promoción de alternativas económicas compatibles con la conservación de la naturaleza. La finalidad es favorecer el bienestar de la población sin comprometer los recursos naturales, mediante iniciativas que puedan desarrollarse de acuerdo con los objetivos de protección del área.

Para avanzar en estas acciones, la coordinación entre las instituciones ambientales y las autoridades locales constituye uno de los componentes previstos en el instrumento de gestión. La articulación busca fortalecer la administración del territorio y la participación de los actores vinculados con la conservación del ACR Velo de la Novia.

La Autoridad Nacional del Agua reafirmó su compromiso con el manejo sostenible de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas. En ese marco, trabaja de manera articulada con la Dirección de Conservación y Diversidad Biológica, el equipo técnico del área de conservación regional y las demás instituciones involucradas.

La validación del plan establece una base para orientar las futuras medidas de conservación en este espacio natural de Ucayali. Sus objetivos comprenden la protección de la biodiversidad, el cuidado de los ecosistemas y la promoción de alternativas de desarrollo sostenible para la población.