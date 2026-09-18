Amazonía concentra las cifras más altas de embarazos en niñas y adolescentes: Loreto y Ucayali triplican el promedio nacional

El embarazo adolescente en Perú muestra una disminución, pero las cifras varían según la región. En 2025, un 7,4% de las jóvenes entre 15 y 19 años había estado embarazada. | Difusión

El embarazo adolescente en Perú muestra una disminución, pero las cifras varían según la región. En 2025, un 7,4% de las jóvenes entre 15 y 19 años había estado embarazada. | Difusión

El embarazo en adolescentes registra una disminución en el Perú, pero el avance no se distribuye de manera uniforme. En 2025, el 7,4% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado alguna vez embarazada. Sin embargo, la proporción más que se duplicó en las zonas rurales, donde alcanzó el 16,3%, de acuerdo con información presentada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Las diferencias también se observan según el territorio. En la Amazonía, la prevalencia llegó al 14,6%, mientras que en las áreas urbanas se ubicó en 5,4%. Además, cerca de tres de cada cuatro embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años no fueron intencionales, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

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Los datos fueron presentados en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Para el UNFPA, las cifras muestran que la reducción nacional no implica que se hayan cerrado las brechas en el acceso a información, servicios de salud, educación y mecanismos de prevención y protección.

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día

La situación es aún más crítica entre las niñas de 10 a 14 años. Según las estimaciones presentadas por el UNFPA, cinco niñas de este grupo de edad dan a luz diariamente en el Perú. La organización señala que estos embarazos están asociados a situaciones de violencia sexual y evidencian brechas en los sistemas de prevención, protección, acceso a justicia y reparación.

A ello se suma el impacto sobre la salud. En 2025, el 15,3% de las muertes maternas correspondió a adolescentes menores de 20 años, porcentaje superior al 10,9% registrado en 2019. Entre las niñas de 10 a 14 años, la razón de mortalidad materna alcanzó 84 muertes por cada 100.000 nacidos vivos durante el periodo 2020-2024.

En cuanto a los nacimientos, la tasa nacional entre niñas y adolescentes fue de 16,7 por cada 1.000 en 2025. En Lima, el indicador fue de 9,2 por cada 1.000, una diferencia que vuelve a mostrar el peso de las desigualdades territoriales.

La maternidad temprana también tiene un costo económico

El embarazo y la maternidad durante la adolescencia no solo afectan las trayectorias educativas y laborales. El UNFPA estimó que el costo de oportunidad asociado a la maternidad adolescente alcanzó los S/1.159,5 millones en 2019, equivalentes a unos US$329,4 millones.

Esta estimación considera las oportunidades que pueden perderse en educación, empleo y generación de ingresos cuando una adolescente enfrenta una maternidad temprana. Gregor von Medeazza, representante del UNFPA en el Perú, señaló que estas situaciones pueden afectar las posibilidades de culminar los estudios y participar posteriormente en la vida económica.

El organismo también sostiene que la maternidad adolescente puede contribuir a ‘‘reproducir ciclos de pobreza intergeneracional’’ cuando las adolescentes pierden oportunidades educativas y laborales.

Philippe Lust-Bianchi, coordinador del Programa Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, señaló que la prevención requiere una ‘‘respuesta articulada entre salud, educación, justicia y protección’’, además de la participación de gobiernos subnacionales y organizaciones sociales.

Ayacucho redujo a la mitad su tasa de nacimientos

Ayacucho constituye uno de los casos presentados por el UNFPA como ejemplo de reducción sostenida. Entre 2019 y 2025, la tasa de nacimientos en niñas y adolescentes pasó de 33,2 a 16,3 por cada 1.000, según información del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud y estimaciones de población.

El proceso estuvo acompañado por la coordinación entre los sectores de salud, educación, protección y justicia, además de la participación de gobiernos locales, comunidades, organizaciones sociales y adolescentes. También se implementó un Plan Regional de Prevención y se asignaron recursos para sostener las acciones.

Para el UNFPA, este caso muestra que la reducción puede sostenerse cuando existe una estrategia que articula distintos sectores y niveles de gobierno. No obstante, la organización advierte que las respuestas deben adaptarse a las condiciones específicas de cada territorio.

UNFPA presenta mapa sobre embarazo y maternidad

Durante el encuentro también se presentó el Tablero sobre embarazo y maternidad en niñas y adolescentes en el Perú, una plataforma que reúne indicadores territoriales para identificar brechas y orientar medidas de prevención, atención y protección.

La información permite observar las diferencias entre departamentos y territorios, además de facilitar el seguimiento de indicadores vinculados con el embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes.

Aunque la reducción nacional representa un avance, los datos muestran que el territorio continúa marcando diferencias importantes en las oportunidades de las adolescentes. Las brechas rurales y amazónicas, así como la situación de las niñas menores de 15 años, mantienen el desafío de fortalecer las políticas de prevención, protección y acceso a servicios.