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Sociedad

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5,1 remeció Camaná hoy, según el IGP

El sismo de profundidad de 47 km se registró este domingo en la ciudad blanca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sentido hoy en Arequipa
Sismo sentido hoy en Arequipa
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Un sismo de magnitud 5,1 se registró la mañana de este domingo 11 de octubre en la región Arequipa, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el movimiento telúrico ocurrió a las 8:43:01 a. m., a una profundidad de 47 kilómetros.

El epicentro fue ubicado en las coordenadas 16,78° de latitud sur y 72,56° de longitud oeste, a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, Arequipa. El IGP reportó una intensidad de III-IV en Quilca, por lo que el sismo pudo ser percibido por la población de la zona.

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Último temblor en Arequipa

Hasta el momento, el reporte sísmico no consigna información sobre daños materiales o personas afectadas.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y contar con una mochila de emergencia, además de identificar las zonas seguras dentro y fuera de las viviendas ante la ocurrencia de nuevos movimientos telúricos.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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