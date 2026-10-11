Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5,1 remeció Camaná hoy, según el IGP

Un sismo de magnitud 5,1 se registró la mañana de este domingo 11 de octubre en la región Arequipa, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el movimiento telúrico ocurrió a las 8:43:01 a. m., a una profundidad de 47 kilómetros.

El epicentro fue ubicado en las coordenadas 16,78° de latitud sur y 72,56° de longitud oeste, a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, Arequipa. El IGP reportó una intensidad de III-IV en Quilca, por lo que el sismo pudo ser percibido por la población de la zona.

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Último temblor en Arequipa

Hasta el momento, el reporte sísmico no consigna información sobre daños materiales o personas afectadas.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y contar con una mochila de emergencia, además de identificar las zonas seguras dentro y fuera de las viviendas ante la ocurrencia de nuevos movimientos telúricos.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: