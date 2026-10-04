Retienen a cuatro presuntos policías del Grupo Terna acusados de robar una vivienda en Puno

Cuatro presuntos integrantes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron retenidos por cientos de pobladores a la salida de Lampa, en la ciudad de Juliaca, región Puno, tras ser acusados de ingresar a robar a un inmueble y maniatar a los propietarios, entre ellos varios menores de edad.

Según testigos, los sujetos irrumpieron en una vivienda la tarde del sábado 3 de octubre y redujeron a sus integrantes de forma violenta. Al advertir la situación, la comunidad reaccionó de inmediato y atrapó a cuatro de los implicados, quienes vestían chalecos de la unidad especializada de la PNP. Otros cómplices lograron huir de la escena.

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Población retuvo y castigó a presuntos policías por robo

La indignación de los pobladores fue tal que los retenidos fueron obligados a caminar descalzos hasta el Parque de las Américas. Los sujetos se desplazaron con chalecos de la PNP y lucían golpeados, entre una multitud que lanzaba piedras y exigía que se arrodillaran y pidieran disculpas a la comunidad por el presunto acto delictivo.

Los agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) escoltaron el trayecto de los acusados en medio de la tensión acumulada entre los pobladores, quienes amenazaban con aplicar justicia popular ante el cansancio por la recurrencia de los asaltos y la delincuencia. La molestia ciudadana también se desató al conocer que siete menores habrían sido maniatados dentro del inmueble.

Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a la población

Tras el desplazamiento, los efectivos de la USE recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y extraer a los sospechosos de la zona. Los acusados fueron trasladados a la dependencia policial para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer su identidad y su grado de participación en el hecho. Hasta el momento, la Región Policial Puno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este incidente.

Esta no es la primera vez que agentes de la PNP son vinculados con un acto delictivo en la región. A inicios de septiembre de 2026, tres agentes fueron denunciados por el secuestro y robo de US$15.000 a una joven tras subirla a un patrullero y amenazarla con investigarla por lavado de activos. Uno de los policías fue detenido en flagrancia, mientras que otros dos agentes se encuentran no habidos.