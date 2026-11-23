Minedu evalúa clases virtuales en 2027 por El Niño: ¿qué pasará con el inicio del año escolar? El Ministerio de Educación analizará los daños que las lluvias ocasionen en los colegios y coordinará con los gobiernos regionales para determinar si los escolares podrán iniciar el año lectivo de manera presencial o deberán llevar clases virtuales.

El Ministerio de Educación evaluará las condiciones de la infraestructura escolar para decidir el inicio del año escolar | Foto: composisción LR/Andina

El Ministerio de Educación evaluará las condiciones de la infraestructura escolar para decidir el inicio del año escolar | Foto: composisción LR/Andina

El inicio del año escolar 2027 podría desarrollarse de manera virtual en algunas regiones del país debido a los efectos del fenómeno El Niño. El Ministerio de Educación (Minedu) evaluará esta posibilidad en función de los daños que las lluvias ocasionen en la infraestructura de las instituciones educativas y de las condiciones que estas ofrezcan para recibir a los estudiantes.

Según informó RPP, el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Luis Alemán, precisó que la decisión dependerá de la magnitud de las afectaciones en cada región. Por el momento, la entidad no ha establecido si el próximo año escolar comenzará bajo una modalidad presencial o remota.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Minedu coordinará evaluación con gobiernos regionales

Alemán explicó que el análisis se realizará en coordinación con los gobiernos regionales y las direcciones regionales de Educación. Estas autoridades deberán evaluar el estado de los colegios y determinar si cuentan con condiciones adecuadas para recibir a los escolares ante el escenario climático previsto.

"Eso se tendrá que evaluar en su oportunidad: qué tanto es la afectación de la infraestructura educativa, qué tanto es la afectación en la región correspondiente, y se determinará, en coordinación con los gobiernos regionales, en coordinación con la Dirección Regional de Educación, si es oportuno el inicio del año escolar de manera presencial o tendría que tomarse la medida de que sea de manera virtual", señaló el viceministro.

De acuerdo con esta evaluación, el Minedu determinará si los estudiantes pueden regresar a las aulas o si será necesario implementar clases virtuales en las zonas más afectadas. La medida dependerá de las condiciones de cada región y no supone, por ahora, un cambio general en la modalidad del año escolar 2027.

Viceministro también se refirió a la disciplina escolar

Durante su visita al colegio Naciones Unidas, ubicado en San Juan de Miraflores, Alemán también abordó el papel de las familias en la formación de los estudiantes. El funcionario señaló que los padres deben asumir un compromiso en el acompañamiento de sus hijos y en el comportamiento que mantienen dentro de las instituciones educativas.

La visita se realizó en el marco de la supervisión de la jornada del Examen Nacional de Preselección de Beca 18.