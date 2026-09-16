Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Política

Buen Gobierno solicitó a Carlos Espá presentar en el Senado el texto íntegro del acuerdo del Escudo de las Américas

El senador Carlos Caballero exigió también un informe constitucional, reglas claras de mando peruano y una cláusula de retiro soberano ante la falta de detalles sobre el pacto con Estados Unidos.

Canciller asistió al Senado para responder sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. Foto: Congreso
Canciller asistió al Senado para responder sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. Foto: Congreso
google iconLa República en Google

La bancada Partido del Buen Gobierno pidió este miércoles al canciller Carlos Espá que presente ante el Senado el texto íntegro del acuerdo del Escudo de las Américas. El senador Carlos Caballero, quien lideró el pedido, exigió además un informe constitucional motivado y reglas expresas sobre el mando peruano en las operaciones conjuntas.

"Solicitamos la entrega del texto íntegro y sus anexos, un informe constitucional motivado, reglas expresas de mando peruano y no unilateralidad", señaló el legislador.

Video destacado

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Keiko Fujimori viajará a Estados Unidos: Senado aprueba su primer viaje como presidenta

lr.pe

El pliego de exigencias no se detuvo ahí. Caballero pidió también salvaguardas de datos y derechos, indicadores de resultados medibles y una cláusula soberana de suspensión o retiro del acuerdo.

Esta última condición permitiría al Perú apartarse del pacto en caso de que las condiciones dejen de ajustarse al interés nacional. El senador fue claro en que el pedido busca fiscalización, no bloqueo de la cooperación con Washington.

Puedes ver

Alcalde de La Victoria denuncia amenazas en su contra y financiamientos de candidaturas por mafias

lr.pe

El congresista situó el debate en un plano más amplio. Recordó que el Perú mantiene vínculos relevantes con varios socios internacionales, entre ellos Estados Unidos, China, Europa y los países vecinos. "El Perú no tiene que escoger entre Washington y Pekín, tiene que escoger en cada decisión el interés nacional del Perú", indicó.

La bancada también solicitó que el Senado ejerza fiscalización periódica sobre la implementación del acuerdo. Esta petición implica que el Congreso no se limite a aprobar el pacto una sola vez, sino que revise su cumplimiento de manera constante. Caballero remarcó que la cooperación internacional tiene límites que el Estado peruano debe fijar por sí mismo. "Cooperar no es obedecer, tener aliados no es tener tutores", afirmó.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar
Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

Rústica Hotel Pachacamac

Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

PRECIO

S/ 189.00
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 14 de septiembre de 2026

Por Carlin | 14 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Buen Gobierno solicitó a Carlos Espá presentar en el Senado el texto íntegro del acuerdo del Escudo de las Américas

Fabián Zignago, hijo de Gian Marco, se emociona por su primera nominación a los Latin Grammy 2026: “No me han dejado de caer lágrimas”

Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Política

Alcalde de La Victoria denuncia amenazas en su contra y financiamientos de candidaturas por mafias

Sheput alerta un millón y medio de "ninis" para justificar facultades: "¿Qué derecho le vamos a quitar si ni siquiera los tienen?”

Comandante General Fredy López Mendoza publica sus primeros lineamientos como nuevo jefe de la PNP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Alcalde de La Victoria denuncia amenazas en su contra y financiamientos de candidaturas por mafias

Sheput alerta un millón y medio de "ninis" para justificar facultades: "¿Qué derecho le vamos a quitar si ni siquiera los tienen?”

Comandante General Fredy López Mendoza publica sus primeros lineamientos como nuevo jefe de la PNP