Buen Gobierno solicitó a Carlos Espá presentar en el Senado el texto íntegro del acuerdo del Escudo de las Américas

Canciller asistió al Senado para responder sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. Foto: Congreso

Canciller asistió al Senado para responder sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. Foto: Congreso

La bancada Partido del Buen Gobierno pidió este miércoles al canciller Carlos Espá que presente ante el Senado el texto íntegro del acuerdo del Escudo de las Américas. El senador Carlos Caballero, quien lideró el pedido, exigió además un informe constitucional motivado y reglas expresas sobre el mando peruano en las operaciones conjuntas.

"Solicitamos la entrega del texto íntegro y sus anexos, un informe constitucional motivado, reglas expresas de mando peruano y no unilateralidad", señaló el legislador.

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El pliego de exigencias no se detuvo ahí. Caballero pidió también salvaguardas de datos y derechos, indicadores de resultados medibles y una cláusula soberana de suspensión o retiro del acuerdo.

Esta última condición permitiría al Perú apartarse del pacto en caso de que las condiciones dejen de ajustarse al interés nacional. El senador fue claro en que el pedido busca fiscalización, no bloqueo de la cooperación con Washington.

El congresista situó el debate en un plano más amplio. Recordó que el Perú mantiene vínculos relevantes con varios socios internacionales, entre ellos Estados Unidos, China, Europa y los países vecinos. "El Perú no tiene que escoger entre Washington y Pekín, tiene que escoger en cada decisión el interés nacional del Perú", indicó.

La bancada también solicitó que el Senado ejerza fiscalización periódica sobre la implementación del acuerdo. Esta petición implica que el Congreso no se limite a aprobar el pacto una sola vez, sino que revise su cumplimiento de manera constante. Caballero remarcó que la cooperación internacional tiene límites que el Estado peruano debe fijar por sí mismo. "Cooperar no es obedecer, tener aliados no es tener tutores", afirmó.