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Sociedad

Fenómeno El Niño podría ampliar a seis meses la temporada de incendios forestales en Perú

Especialista advierte que el déficit de lluvias y las altas temperaturas podrían resecar la vegetación y ampliar la temporada de incendios durante 2027. Más de 1 millón de peruanos están en zonas de riesgo alto y muy alto.

El fenómeno El Niño puede provocar lluvias intensas y, al mismo tiempo, aumentar el riesgo de incendios forestales en Perú. Este proceso podría extender la temporada de incendios a seis meses en 2027.
El fenómeno El Niño puede provocar lluvias intensas y, al mismo tiempo, aumentar el riesgo de incendios forestales en Perú. Este proceso podría extender la temporada de incendios a seis meses en 2027. | Difusión
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El fenómeno El Niño no solo podría generar lluvias intensas, inundaciones y huaicos en determinadas zonas del país. El déficit de precipitaciones y las altas temperaturas que se prevén en otras regiones también podrían favorecer la propagación de incendios forestales y prolongar la temporada de estos siniestros durante 2027.

Según Markristian Madariaga, ingeniero agroforestal y especialista en incendios forestales de la Universidad Científica del Sur, el periodo habitual de incendios en el Perú, que actualmente comprende entre tres y cuatro meses, podría extenderse hasta seis meses como consecuencia de las condiciones asociadas a El Niño.

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“Las sequías van a aumentar los factores para que los incendios forestales sean más comunes, se produzcan en corto tiempo y sean de mayor intensidad”, explicó el especialista a Andina.

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El Niño podría dejar vegetación seca y aumentar el riesgo

Madariaga explicó que el escenario podría producirse en zonas donde previamente se registraron lluvias y un crecimiento importante de la vegetación. Si posteriormente las precipitaciones disminuyen, esa vegetación puede secarse y convertirse en material combustible.

De esta manera, un mismo fenómeno climático puede generar efectos diferentes en el territorio: mientras algunas regiones enfrentan lluvias intensas, otras podrían atravesar periodos de déficit hídrico y temperaturas elevadas que incrementen las condiciones para la propagación del fuego.

Un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), citado por Mongabay Latam, también ha advertido sobre una posible relación entre los eventos intensos de El Niño y temporadas de incendios particularmente severas durante el año siguiente. El análisis tomó como referencia, entre otros casos, los incendios registrados en la Amazonía después de los fenómenos de El Niño de 2015 y 2023.

El investigador de MAAP Matt Finer señaló a Mongabay Latam que una reducción del régimen de lluvias podría prolongar las temporadas secas, disminuir la humedad del suelo y dejar a la Amazonía más vulnerable a los incendios durante 2027.

El 98% de los incendios tiene origen humano

Aunque las condiciones climáticas pueden favorecer la propagación del fuego, el factor humano continúa siendo determinante en el inicio de estos siniestros. De acuerdo con Madariaga, más del 98% de los incendios forestales registrados en el Perú se producen por acciones humanas.

El especialista señaló que entre las causas se encuentran prácticas vinculadas con tradiciones y actividades agrícolas, como la quema de residuos vegetales o la modificación del uso de terrenos.

Por ello, sostuvo que las estrategias frente a los incendios no deben concentrarse únicamente en combatir el fuego cuando este ya se ha iniciado. También se requiere fortalecer la prevención, los sistemas de alerta temprana y el trabajo con las comunidades que viven en las zonas expuestas.

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Más de un millón de personas están en riesgo

El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, elaborado por la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), identifica una población considerable expuesta a estos eventos.

Según las cifras citadas por el especialista, 511.000 personas se encuentran en riesgo muy alto y otras 567.000 en riesgo alto frente a los incendios forestales.

Las poblaciones expuestas se concentran principalmente en zonas de la sierra y el sur del país, aunque el riesgo también alcanza sectores del norte y de la Amazonía. Entre los departamentos mencionados figuran Cajamarca, Puno, Cusco, Ucayali, San Martín y Madre de Dios.

El riesgo no se limita a las personas. El mismo plan identifica más de 2 millones de hectáreas agrícolas y alrededor de 2.300 sitios arqueológicos amenazados por estos siniestros.

Entre los cultivos que podrían verse afectados figuran papa, maíz, piña, naranja y palta. En el caso del patrimonio, Madariaga recordó que durante este año un incendio forestal obligó incluso a cerrar temporalmente el Camino Inca hacia Machu Picchu.

Cambio climático también eleva el riesgo

El especialista advirtió que el problema podría agravarse en los próximos años. De acuerdo con las estimaciones citadas por Madariaga, los incendios forestales podrían incrementarse hasta en 15% hacia 2030 y 30% hacia 2050 debido al cambio climático.

Ante este escenario, planteó que la preparación debe involucrar a las comunidades que viven en las zonas afectadas. Además de capacitar a la población para evitar prácticas que puedan desencadenar incendios, consideró necesario que los procesos de recuperación de las áreas quemadas tomen en cuenta las características de cada territorio y las actividades económicas de sus habitantes.

La advertencia llega mientras otros países de Sudamérica también afrontan temporadas complejas de incendios. Mongabay Latam reportó en agosto que Colombia enfrentaba numerosos focos en medio de altas temperaturas y sequía, mientras especialistas advertían que las condiciones asociadas a El Niño podían agravar los incendios en distintos puntos de la región.

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