BTS comió ceviche en Lima: ¿qué pasaría si V o algún integrante se intoxica tras comer el platillo peruano?

El grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos durante este mes. | Composición LR

El grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos durante este mes. | Composición LR

La llegada de BTS a Lima no solo ha generado expectativa entre miles de seguidores que asistirán a sus tres conciertos en el Estadio San Marcos. Durante su estadía en la capital, V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, también aprovechó para probar algunos platos de la gastronomía peruana.

El integrante de la agrupación surcoreana compartió imágenes de una mesa que incluía ceviche, causa, arroz con mariscos, pulpo a la parrilla y postres tradicionales. La visita gastronómica ocurrió antes de los conciertos programados para este 7, 9 y 10 de octubre.

Video destacado LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

El consumo de alimentos marinos por parte del artista plantea una pregunta de interés sanitario: ¿qué ocurre si un integrante de una delegación extranjera presenta síntomas de una intoxicación alimentaria después de comer en un restaurante? La respuesta involucra tanto al sistema de salud como a las autoridades encargadas de supervisar la inocuidad de los alimentos.

¿Qué ocurre ante una posible intoxicación?

Si un integrante de BTS presentara síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria, lo primero sería garantizar su atención médica. Dependiendo de la gravedad del cuadro, podría ser trasladado a una clínica u hospital para recibir evaluación y tratamiento.

En estos casos, Susalud tiene competencia para supervisar que se respeten los derechos del paciente, entre ellos el acceso a la atención de emergencia y la confidencialidad de su información médica.

Esto último adquiere especial relevancia cuando se trata de una persona conocida internacionalmente. Los diagnósticos, tratamientos, fotografías y demás información relacionada con la salud de un paciente tienen carácter confidencial y no pueden ser divulgados sin autorización.

La determinación de si efectivamente existió una intoxicación y cuál fue su origen corresponde, en cambio, a las autoridades sanitarias competentes. Si existieran indicios de que el cuadro está relacionado con alimentos consumidos en un establecimiento, podrían realizarse inspecciones y otras diligencias.

¿Qué se revisa en un restaurante?

Ante una sospecha de enfermedad transmitida por alimentos, las autoridades pueden verificar las condiciones en las que el establecimiento almacena, manipula y prepara sus productos.

También pueden tomarse muestras de alimentos u otros elementos que permitan determinar si existe evidencia de contaminación y establecer un posible vínculo con los casos reportados.

Los restaurantes tienen además la obligación de comunicar a las autoridades sanitarias cuando detectan un posible brote de una enfermedad transmitida por alimentos.

Si durante las diligencias se encuentran infracciones, pueden aplicarse medidas administrativas de acuerdo con la gravedad del caso. Estas pueden incluir multas y clausuras temporales, entre otras acciones contempladas por la normativa sanitaria.

Por ello, una eventual intoxicación de un artista no tendría un protocolo completamente distinto al de cualquier otro ciudadano: la atención médica debe priorizarse, mientras que las autoridades sanitarias investigan el posible origen del problema.

El antecedente de Shakira en Lima

Un caso ocurrido en Lima en febrero de 2025 puso en discusión este tipo de situaciones. Shakira fue hospitalizada después de presentar un cuadro abdominal y tuvo que suspender el concierto que tenía programado en el Estadio Nacional.

Posteriormente circularon versiones que relacionaban su malestar con el consumo de ceviche y otros alimentos marinos. Sin embargo, nunca se confirmó públicamente que el cuadro de la cantante haya sido provocado por la comida peruana.

La versión incluso fue cuestionada por Aaron Snaiderman, director creativo de Shakira, quien señaló que él había consumido el ceviche y que se encontraba en buen estado.

Por ello, el caso no puede ser utilizado como evidencia de que el ceviche haya causado la enfermedad de la cantante.

Lo que sí generó una intervención de Susalud fue la posterior difusión de fotografías y datos relacionados con la historia clínica de la artista. La entidad recordó que la información médica de los pacientes se encuentra protegida por el deber de confidencialidad.

La Clínica Delgado-Auna inició una investigación interna para identificar a los responsables de la filtración y posteriormente Susalud impuso al establecimiento una multa de S/668.750, equivalente a 125 UIT, por la divulgación de información vinculada con la salud de la cantante.

BTS en Lima moviliza a miles de personas

Los conciertos de BTS están programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que las tres presentaciones reunirán a cerca de 118.000 personas.

El movimiento generado por la llegada de la agrupación también alcanza a restaurantes, hoteles, transporte, comercios y otros negocios vinculados con el turismo y el entretenimiento.

Según estimaciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, los conciertos podrían generar entre S/150 millones y S/200 millones en actividad económica asociada.

La proyección considera la venta de entradas y el gasto de los asistentes en diferentes actividades. De acuerdo con la CCL, alrededor de S/100 millones corresponderían a los boletos, mientras que el gasto adicional de los asistentes fuera del recinto podría ubicarse entre S/420 y S/850 por persona.

En ese contexto, la visita de V a un establecimiento gastronómico también pone sobre la mesa la importancia de mantener las condiciones de inocuidad alimentaria, especialmente durante eventos que concentran a miles de personas, y de garantizar la atención y privacidad de cualquier persona que requiera asistencia médica.