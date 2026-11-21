Oleajes anómalos cierran 54 puertos en Perú: Marina advierte olas de hasta tres veces su altura habitual La restricción alcanza 20 puertos del litoral norte y 34 del centro, según el reporte de Dicapi. En el Callao, el mar sobrepasó parte del muelle de la plaza Grau y obligó a cerrar sectores para evitar accidentes.

El fenómeno, previsto hasta el 22 de noviembre, puede generar olas de hasta tres veces su altura normal, sobre todo en el litoral norte y centro, con impacto significativo en el Callao.

El fenómeno, previsto hasta el 22 de noviembre, puede generar olas de hasta tres veces su altura normal, sobre todo en el litoral norte y centro, con impacto significativo en el Callao. Foto: Canal N

Los oleajes anómalos mantienen 54 puertos cerrados en el litoral peruano, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), actualizado este sábado 21 de noviembre a las 10.00 a. m. Del total, 20 corresponden al litoral norte y 34 al centro. Las restricciones comprenden cierres totales y parciales de instalaciones portuarias, caletas y terminales marítimos.

La fuerza del mar también alcanzó zonas urbanas y turísticas. En el Callao, las olas sobrepasaron parte del muelle de la plaza Grau y el agua llegó hasta las áreas de tránsito peatonal. Ante el riesgo de accidentes, las autoridades colocaron cercos y cintas de seguridad, además de restringir el acceso a algunos sectores.

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La Marina de Guerra del Perú había advertido que este fenómeno, previsto entre el 19 y el 22 de noviembre, podría generar olas de hasta dos o tres veces su altura habitual. El impacto sería mayor en el litoral norte y centro, mientras que en el sur se esperaba una intensidad moderada.

Callao restringe acceso al muelle de plaza Grau

El fuerte oleaje provocó que el agua atravesara las barreras de rocas y llegara a las zonas peatonales del muelle de la plaza Grau. Durante un recorrido de Canal N también se observó cómo el agua descendía por las escaleras de acceso.

La Municipalidad del Callao colocó cercos rojos y cintas de advertencia para impedir que los visitantes se acercaran al mar. Personal municipal permanece en el lugar para resguardar el área. Además, las autoridades suspendieron los paseos turísticos en pequeñas embarcaciones que suelen ofrecerse en esta zona.

¿Por qué las olas pueden alcanzar mayor altura?

El director de Hidrografía y Navegación de la Marina, contralmirante Jorge Vizcarra Figueroa, explicó que las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su altura habitual. Como ejemplo, señaló que una ola de 50 centímetros podría llegar hasta 1,50 metros durante este episodio.

El especialista también advirtió que el fenómeno presenta una característica atípica: las olas provienen del norte, a diferencia de los oleajes habituales que llegan desde el sur. Esta condición podría generar impactos más severos porque la infraestructura portuaria está diseñada principalmente para protegerse de las olas del sur.

A ello se suma el incremento de la temperatura del mar, asociado al fenómeno El Niño. Según Vizcarra, se registran anomalías de hasta 6,22 °C por encima de los valores habituales y un aumento de hasta 60 centímetros en el nivel medio del mar en el norte.

El impacto, sin embargo, no será uniforme en todas las playas. La fuerza de las olas dependerá de la profundidad del mar y de la configuración de cada zona costera. Las playas abiertas y de poca pendiente podrían recibir un impacto mayor que aquellas más abrigadas o con mayor inclinación.

Norte del país concentra el mayor impacto

La Marina identificó como zonas de mayor exposición los sectores comprendidos entre Tumbes y el norte de Piura, donde se encuentran localidades como Máncora, Lobitos, Zorritos, Talara, Paita, Ñuro y Cabo Blanco. El contralmirante indicó que el oleaje alcanzaría mayor fuerza desde la noche del jueves hasta el sábado, antes de disminuir progresivamente el domingo.

El especialista también alertó sobre la coincidencia del fenómeno con la pleamar, es decir, el momento de mayor altura de la marea. Para el jueves 19, alrededor de las 11.00 p. m., se esperaba esta condición, que podía incrementar el riesgo de impactos e inundaciones en la franja costera.

La Marina exhortó a los bañistas, pescadores artesanales y personas que realizan actividades deportivas o recreativas a evitar ingresar al mar, respetar las banderas rojas y mantenerse atentos a las disposiciones de las capitanías de puerto.