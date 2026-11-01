¿Qué películas peruanas se estrenan en noviembre 2026 en las salas de cine? 'La gran sangre: ojo x ojo', 'Coquito: la película' y la comedia 'El club de la seducción' son algunos de los estrenos peruanos más esperados de noviembre de 2026. Conoce sus fechas de lanzamiento en cines, trama y elenco.

'La gran sangre: ojo x ojo' es una de las películas peruanas más esperadas del año. Foto: Composición LR/Instagram.

'La gran sangre: ojo x ojo' es una de las películas peruanas más esperadas del año. Foto: Composición LR/Instagram.

Noviembre llegará con varias producciones nacionales a la cartelera peruana. Entre ellas destaca 'La gran sangre: Ojo x ojo', uno de los estrenos más esperados del mes, que marcará el regreso de Dragón, Tony Blades y Mandril a la pantalla grande. La película ha generado expectativa entre quienes recuerdan la popular serie de televisión.

Pero esta no será la única apuesta del cine nacional. Otras cintas peruanas también llegarán a las salas con historias de drama, comedia y suspenso, en busca de conquistar al público y convertirse en sus favoritas. A continuación, conoce sus fechas de estreno, de qué tratan y quiénes integran sus elencos.

¿Qué películas peruanas se estrenan en noviembre 2026?

1. La Casa de las Galletas – 5 de noviembre

La película dirigida por Rodolfo Zavala Chian combina drama y suspenso con elementos de thriller psicológico. Su historia sigue a Juliana, una joven que decide buscar a su madre biológica para conocer sus orígenes. Sin embargo, un accidente y la pérdida parcial de su memoria la llevan a reconstruir su pasado junto a unos hermanos que no recuerda, mientras sale a la luz un hecho trágico oculto en su familia.

El elenco está encabezado por Urpi Gibbons, junto a Leonardo Torres Vilar, Valeria Escandón, Pilar Núñez, Natalia Torres Vilar, Elsa Olivero y Silvana Goycochea. También participan Sabrina Ávila, Zoe Fernández, Piero Delgado e Ivian Hernández.

2. El Club de la Seducción – 5 de noviembre

La comedia dirigida por Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde presenta dos historias que se cruzan entre problemas sentimentales, dinero y situaciones inesperadas. Una de ellas sigue a Arturo Seinfeld, un economista que intenta superar una ruptura amorosa y conoce a Miranda Hamilton, una actriz que lo introduce en un mundo de fiestas y complicaciones.

La otra trama gira en torno a Camilo Castellares, quien pierde el automóvil de su cuñada durante una noche de fiesta. Desesperado por conseguir dinero para reponerlo, recibe una propuesta poco convencional de su amigo Arnaldo: trabajar como gigoló.

Franco Pennano y Rodrigo Viaggio protagonizan la cinta. También participan Marcelo Oxenford, Andrea Aguirre, Nico Ponce, Connie Chaparro, Junior Silva y Claudia Bérninzon.

3. La gran sangre: Ojo x ojo – 12 de noviembre

Uno de los regresos más esperados del cine peruano reunirá nuevamente a Dragón, Tony Blades y Mandril. La película, dirigida por Jorge Carmona, retoma la historia del recordado grupo de justicieros, que vuelve a encontrarse después de pasar veinte años en prisión.

Al recuperar su libertad, los protagonistas descubren que Lima atraviesa una grave crisis de inseguridad, marcada por el crimen organizado, las extorsiones y el sicariato. Ante este panorama, deciden recuperar su antiguo pacto para enfrentar a las organizaciones criminales.

Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille vuelven a interpretar a Dragón, Tony Blades y Mandril, respectivamente. El reparto también cuenta con Lucho Cáceres, Salvador del Solar, Milett Figueroa, Rodrigo Palacios, Julián Legaspi, Brigitte Jouannet, Yiddá Eslava y Melania Urbina.

4. Ellas – 19 de noviembre

Dirigida por Eduardo Mendoza De Echave, esta película dramática aborda las diferencias sociales y los vínculos familiares a través de la historia de Julia, quien heredó de su madre el trabajo como empleada del hogar en la casa de la familia De la Puente. Allí creció junto a las hijas de sus empleadores, con quienes compartió una amistad marcada por una jerarquía que se mantuvo durante años.

Cuando las madres de ambas familias enfrentan la vejez y problemas de salud, antiguos secretos salen a la luz. Julia deberá decidir si continúa ocupando el lugar que otros eligieron para ella o se atreve a cambiar el rumbo de su vida.

El elenco está integrado por Mirella Villalobos, Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar, Ana Cecilia Natteri y Flor Castillo.

5. Migrantes – 19 de noviembre

La película dirigida por Alejandro Nieto-Polo aborda la migración venezolana en América Latina. La historia sigue a personas que abandonan su país en busca de un nuevo destino y deben enfrentar el miedo, la incertidumbre y las dificultades que aparecen durante el recorrido.

El reparto está encabezado por Carlos Alberto Urbina y Francesco De Carlo. También participan Erika Rojas, Claudia López, Gerardo Zamora, Darling Cavero y Hansell Hoffman. La cinta presentó su primer tráiler oficial en agosto de 2026.

6. Coquito: la película – 26 de noviembre

La cinta dirigida por Eduardo Guillot está inspirada en la vida de Everardo Zapata Santillana, el maestro arequipeño que creó el conocido libro de lectoescritura Coquito. La historia se sitúa en los años cincuenta, cuando el joven profesor llega a Punta de Bombón, en Arequipa, para fundar una escuela.

Al notar que el método oficial no consigue enseñar a leer a sus alumnos, decide crear uno propio y defenderlo frente a las autoridades. En el pueblo también conoce a Coquito, un niño que sueña con reencontrarse con su madre enferma. Entre ambos nace una amistad que acompaña la lucha del maestro por demostrar el valor de su propuesta educativa.

Luis José Ocampo interpreta a Everardo Zapata, mientras que Elisa Costa da vida a Lucía y Lucas Mamani encarna a Coquito.