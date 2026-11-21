Lesly Águila toma drástica decisión frente a Anely Dávila tras su ingreso a Corazón Serrano: "El día que yo..." En plena transmisión en vivo, Lesly Águila sorprendió por completo con su decisión con Anely Dávila, quien se unió a Corazón Serrano en noviembre luego de dejar La Bella Luz.

Lesly Águila ha mostrado su apoyo a Anely Dávila dentro y fuera de los escenarios de Corazón Serrano. | Foto: composición LR/Instagram

Lesly Águila ha mostrado su apoyo a Anely Dávila dentro y fuera de los escenarios de Corazón Serrano. | Foto: composición LR/Instagram Foto: composición LR/Instagram

El ingreso de Anely Dávila a Corazón Serrano sigue dando de qué hablar entre los seguidores de la agrupación. Esta vez, Lesly Águila sorprendió a la joven cantante con una inesperada decisión que dejó al descubierto la confianza que ha depositado en ella desde su llegada a la orquesta.

A sus 19 años, la exintegrante de La Bella Luz asumió uno de los retos más importantes de su carrera al convertirse en parte de la delantera del grupo liderado por los hermanos Guerrero Neyra. Aunque su incorporación generó diversas reacciones en redes sociales, poco a poco ha encontrado respaldo dentro de la propia agrupación, especialmente de figuras con amplia trayectoria como Lesly.

Lesly Águila sorprende con decisión a Anely Dávila

El momento ocurrió durante una transmisión en vivo de TikTok, donde ambas artistas conversaban con sus seguidores mientras esperaban abordar un medio de transporte. En la conexión, celebraron la buena recepción que ha tenido la más reciente canción interpretada por Anely y adelantaron que pronto la llevarán a los escenarios.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el anuncio de Lesly Águila. Ante cientos de usuarios conectados, la artista de 32 años aseguró que, si en algún momento no pudiera presentarse, le gustaría que Dávila asumiera por completo las canciones que forman parte de su repertorio. “El día que yo me enferme, Anely va a cantar todo mi repertorio. Autorizada, por favor”, declaró.

La reacción de la más joven fue inmediata. Visiblemente sorprendida por la confianza de su compañera, admitió que una responsabilidad de ese nivel también le generaría nervios. “Ahí estaré, más nerviosa..”, respondió.

“Le sale todo bien bonito”: Lesly Águila respalda a Anely Dávila

Lejos de quedarse ahí, Lesly continuó elogiando las cualidades de la intérprete y destacó su capacidad para adaptarse a distintos estilos musicales, motivo por el cual considera que podría asumir ese reto sin inconvenientes. “Es que ella es bien versátil; o sea, le sale todo bien bonito. Espectacular. Cuando yo me enferme, me va a ayudar”, sentenció.

Las declaraciones llegan pocos días después de que Anely Dávila fuera objeto de comentarios en redes sociales por interpretar una canción asociada a Sharik Arévalo durante una presentación en la que ambas compartieron escenario. Mientras algunos usuarios cuestionaron la decisión, otros defendieron a la nueva integrante y señalaron que su participación respondió a que estaba apoyando a su compañera.

En ese contexto, la cercanía entre Anely y Lesly no ha pasado desapercibida para los seguidores de Corazón Serrano. Muchos incluso destacaron el papel que la cantante ha asumido desde la llegada de la joven artista, a quien ha respaldado públicamente tanto dentro como fuera del escenario.