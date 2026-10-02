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Jóvenes internas de Santa Margarita confeccionan amigurumis del papa León XIV y los ofrecen a S/42

Estos amigurumis del sumo pontífice, hechos a mano con hilo de algodón y fibra siliconada hipoalergénica, son aptos para niños. La iniciativa apoya el desarrollo de habilidades laborales en el único establecimiento para mujeres menores del país.

Los amigurumis están hechos a mano con hilo 100 % algodón y son aptos para niños, permitiendo a las internas aplicar sus conocimientos.
Los amigurumis están hechos a mano con hilo 100 % algodón y son aptos para niños, permitiendo a las internas aplicar sus conocimientos.Foto: composición LR/Difusión
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Jóvenes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita del PRONACEJ elaboraron a mano amigurumis inspirados en el papa León XIV como parte de su formación en confecciones y tejido. Los muñecos, creados antes de la llegada del pontífice al Perú en el mes de noviembre, se ofrecen al público a S/42 y constituyen una alternativa para que las internas desarrollen habilidades vinculadas con el trabajo y el emprendimiento.

La iniciativa se desarrolla en el único establecimiento de internación para mujeres menores de edad del país, donde actualmente permanecen 91 jóvenes provenientes de distintas regiones. En este espacio, más de 60 participan en capacitaciones técnico-productivas que incluyen costura, tejido, uso de maquinaria especializada y diseño de productos, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos para futuras oportunidades laborales.

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Jóvenes de Santa Margarita elaboran a mano los amigurumis del papa León XIV

Cada muñeco es confeccionado completamente de forma manual durante las actividades del taller de confecciones y tejido. Para su elaboración se utiliza hilo quesito, compuesto en su totalidad por algodón, mientras que el relleno está hecho con fibra siliconada hipoalergénica, característica que permite que el producto sea apto para niños.

El trabajo forma parte de las actividades productivas que se desarrollan en Santa Margarita para que las jóvenes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su capacitación. Además de aprender técnicas específicas, las participantes reciben herramientas relacionadas con la elaboración y diseño de artículos que pueden convertirse en alternativas para generar ingresos mediante el emprendimiento.

El director ejecutivo del PRONACEJ, Luis Vega, explicó que detrás de cada pieza existe un proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades. Según señaló, los productos elaborados durante estos talleres buscan que las jóvenes fortalezcan sus habilidades y se preparen para construir nuevas oportunidades a partir de los conocimientos obtenidos.

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Jóvenes del Centro Juvenil Santa Margarita crean amigurumis del papa León XIV como parte de su formación en confecciones.

Jóvenes del Centro Juvenil Santa Margarita crean amigurumis del papa León XIV como parte de su formación en confecciones.

Amigurumis del papa León XIV: precio, pedidos y forma de pago

Los amigurumis inspirados en el papa León XIV tienen un precio de S/42 y pueden solicitarse mediante el número 949021535. Para realizar el pago, se encuentra disponible Yape en el número 966 557 962. En caso de requerir entrega a domicilio, el servicio de delivery implica un costo adicional que depende de la distancia.

La comercialización de estos muñecos permite mostrar al público el trabajo desarrollado por las internas en los talleres del centro juvenil. Para las participantes, la elaboración de los productos representa una forma de poner en práctica las competencias técnicas adquiridas durante su proceso de formación.

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