Oposición rechaza Presupuesto 2027 por flexibilizar requisitos para funcionarios de confianza y postergar demandas sociales | Foto: Congreso

Oposición rechaza Presupuesto 2027 por flexibilizar requisitos para funcionarios de confianza y postergar demandas sociales | Foto: Congreso

Congresistas de distintas bancadas de oposición votaron en contra de la Ley de Presupuesto 2027 porque el texto aprobado permite contratar funcionarios de confianza en el Poder Ejecutivo sin exigirles experiencia laboral específica y posterga pedidos urgentes de la población.

Aunque la norma recibió el respaldo de la mayoría en el Congreso: 107 votos a favor, 46 en contra y 15 abstenciones, algunos legisladores cuestionaron una disposición incluida en el dictamen final.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Dicha medida permite durante todo el 2027 que los ministerios y entidades del Ejecutivo tengan hasta un 10% de puestos de confianza, con un tope de hasta 100 personas por entidad, y designen a estos funcionarios sin pedirles la experiencia específica que hoy exige la ley de idoneidad (Ley 31419).

Dictamen del Presupuesto 2027 que fija un tope del 10 % para puestos de confianza y exonera al Ejecutivo de exigir experiencia específica durante 2027.

En esa línea, la diputada Indira Huilca de Ahora Nación calificó el cambio como un "contrabando para favorecer el clientelaje político" y advirtió que abre la puerta al "copamiento estatal sin experiencia técnica".

Por su parte, Svieta Fernández cuestionó que mientras se amplían estos puestos y se autorizan S/22 millones para el mantenimiento de helicópteros del Gobierno, se excluyen las mejoras para docentes, trabajadores CAS y personal de salud que enfrentó la pandemia. "¡Para los privilegios sí hay presupuesto, para los derechos laborales no!", reclamó.

Falta de recursos para víctimas, escuelas y patrimonio

Los legisladores señalaron también que el reparto de los S/266.506 millones aprobados para el próximo año posterga urgencias en educación, salud, pensiones docentes y protección a víctimas de violencia.

Huilca advirtió que el presupuesto aprobado no garantiza financiamiento adecuado para hogares refugio, albergues temporales, medicamentos ni atención intercultural para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la provincia amazónica de Condorcanqui.

A ello sumó el olvido de las pensiones de los maestros jubilados y de los sueldos de quienes atienden servicios públicos básicos.

Del mismo modo, la senadora Ruth Luque de Juntos por el Perú explicó que votó en contra porque se asignan menos fondos para los servicios básicos, pese a las carencias en hospitales y zonas afectadas por contaminación.

"Resulta preocupante que la propuesta presupuestal contemple menos recursos para salud, agua y saneamiento, mientras persisten enormes brechas de atención en hospitales, comunidades rurales y territorios afectados por contaminación ambiental", señaló por sus redes sociales.

Además, alertó que se pone en riesgo el patrimonio arqueológico en Lima, pues si las autoridades no revisan los permisos para obras viales de la Municipalidad en un plazo de 10 días hábiles, estos se aprobarán de forma automática.

Dictamen del Presupuesto 2027 que fija un plazo de 10 días con silencio administrativo positivo para los permisos arqueológicos (CIRAS) en obras viales de Lima.

En el sector educación y minería, la diputada Rossana Alayza del Partido del Buen Gobierno observó que se eliminen fondos para colegios en riesgo, apostando únicamente por aulas prefabricadas, y que se priorice el gasto militar frente a la minería ilegal sin fortalecer la formalización.

"Las cifras deben respaldar los compromisos del Gobierno. Cuando no lo hacen, corresponde exigir explicaciones", señaló.

El jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó que la norma elimine la exigencia de experiencia específica únicamente para las contrataciones del Poder Ejecutivo.

"Así es el Gobierno fujimorista y de contrabando: mediante la Ley de Presupuesto 2027 se quitan los requisitos necesarios por ley para ser designados funcionarios de confianza y solo para el Poder Ejecutivo", denunció.

¿Cómo se repartirá el dinero en 2027?

El presupuesto aprobado por ambas cámaras, con 71 votos a favor en Diputados y 36 en el Senado, concentra más del 60% del dinero en el Gobierno Nacional, que recibirá S/165.604 millones, mientras que los gobiernos regionales contarán con S/58.832 millones y los municipios con S/42.069 millones.

La ley autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a mover partidas durante 2027 para reactivación económica, combatir el crimen organizado, financiar elecciones municipales complementarias y organizar los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En el plano laboral, mantiene prohibido el pago de horas extras en el sector público, ratifica aguinaldos de hasta S/300 y deja en manos del sector Economía la decisión de otorgar posibles aumentos desde enero de 2027 a trabajadores nombrados, CAS, guardaparques y personal penitenciario.