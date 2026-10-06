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Sociedad

¿Tu placa termina en 7? El trámite obligatorio que debes realizar este mes para evitar multas, advierte SUTRAN

La primera inspección se efectúa a partir del cuarto año de antigüedad del vehículo y se renueva anualmente, mientras que taxis y vehículos de servicio deben cumplir requisitos desde el tercer año.

La primera inspección se debe hacer a partir del cuarto año de antigüedad del vehículo y renovarse anualmente. Para taxis y transporte público, la inspección inicia desde el tercer año.
La primera inspección se debe hacer a partir del cuarto año de antigüedad del vehículo y renovarse anualmente. Para taxis y transporte público, la inspección inicia desde el tercer año.Foto: Andina/Composición LR
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Los propietarios de vehículos particulares cuya placa de rodaje termina en 7 deben realizar durante octubre la inspección técnica vehicular, de acuerdo con el cronograma vigente. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recuerda que este procedimiento es obligatorio y permite comprobar que las unidades cumplan las condiciones técnicas establecidas para circular.

La inspección debe efectuarse por primera vez a partir del cuarto año de antigüedad del vehículo y luego renovarse cada año. Para establecer la antigüedad, se toma como referencia el año siguiente al de fabricación registrado en la Tarjeta de Identificación Vehicular. El cronograma establece además noviembre para las placas terminadas en 8 y diciembre para aquellas que culminan en 9.

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Placas terminadas en 7 deben pasar la inspección técnica vehicular durante octubre

Los conductores con vehículos particulares cuya matrícula finaliza en 7 tienen octubre como mes asignado para cumplir con la inspección técnica vehicular. La Sutran recomienda revisar con anticipación la vigencia del certificado y no esperar hasta los últimos días del mes para realizar el trámite.

En el caso de las unidades destinadas a servicios como taxi, transporte público, transporte turístico y traslado de materiales peligrosos, la exigencia comienza antes. Para estos vehículos, la primera inspección corresponde desde el tercer año de fabricación y, posteriormente, el certificado debe renovarse cada seis meses debido a sus características y nivel de utilización.

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Revisión técnica evalúa frenos, luces, neumáticos y emisiones contaminantes del vehículo

Durante la inspección técnica se comprueba que el vehículo reúna las condiciones necesarias de seguridad para circular por las vías públicas. Entre los elementos que son revisados se encuentran los sistemas de frenos, dirección y suspensión, además de las luces y los neumáticos.

El procedimiento también contempla la evaluación de las emisiones contaminantes para verificar que se encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Los propietarios pueden consultar los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizados en las distintas regiones mediante el registro oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Cumplir con el trámite dentro del periodo correspondiente permite mantener vigente la certificación exigida para la circulación del vehículo.

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