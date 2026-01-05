Las revisiones que no debes evitar en tu mantenimiento preventivo antes de viajar en coche

A inicios del año, es normal ver que los viajes por carretera aumentan y, con la combinación de altas temperaturas, trayectos largos y vehículos sobrecargados, es probable que surjan fallas técnicas y más si es que no se realizaron revisiones preventivas. ¿Qué tener en cuenta para prevenir incidentes durante el manejo de tu coche?

Para asegurar un viaje seguro y prolongar la vida útil del automóvil, consultamos con expertos de Mitsui, quienes nos recomendaron una serie de detalles a tener en cuenta antes de emprender aventuras de ese tipo.

Mantenimiento preventivo adecuado

Como tal, la preparación del automóvil debería incluir estos criterios:

Niveles de líquidos: Controle el aceite, refrigerante, líquido de frenos y limpiaparabrisas. Niveles incorrectos derivan en sobrecalentamiento o baja eficiencia.

Controle el aceite, refrigerante, líquido de frenos y limpiaparabrisas. Niveles incorrectos derivan en sobrecalentamiento o baja eficiencia. Neumáticos: Revise la presión y el estado general de los neumáticos, buscando cortes o desgaste irregular. No olvide la llanta de repuesto.

Revise la presión y el estado general de los neumáticos, buscando cortes o desgaste irregular. No olvide la llanta de repuesto. Sistema de frenos: Las altas temperaturas y el uso continuo deterioran pastillas y reducen el líquido de frenos. Una revisión técnica garantiza la capacidad de respuesta.

Las altas temperaturas y el uso continuo deterioran pastillas y reducen el líquido de frenos. Una revisión técnica garantiza la capacidad de respuesta. Sistema eléctrico y batería: Verifique la carga de la batería y el estado de terminales, luces y señalización, ya que el calor afecta su desempeño.

Verifique la carga de la batería y el estado de terminales, luces y señalización, ya que el calor afecta su desempeño. Correas y mangueras: Inspeccione estos componentes para detectar grietas o fugas, pues el calor del verano acelera su desgaste.

Inspeccione estos componentes para detectar grietas o fugas, pues el calor del verano acelera su desgaste. Limpiaparabrisas y visibilidad: Asegure el funcionamiento de las plumillas y un parabrisas sin daños para una visibilidad óptima en el camino.

Asegure el funcionamiento de las plumillas y un parabrisas sin daños para una visibilidad óptima en el camino. Planificación y kit de emergencia: Lleve un kit básico con triángulos, linterna, botiquín, gato, llave de ruedas y cables auxiliares.

El mantenimiento preventivo es crucial antes de cualquier viaje. Sin duda alguna, una revisión en un taller especializado detecta incidencias a tiempo, para preparar el vehículo para la carretera y tener la garantía de experimentar un trayecto más seguro.