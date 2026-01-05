Las revisiones que no debes evitar en tu mantenimiento preventivo antes de viajar en coche
¿Viajas en coche? Aunque son miles quienes aprovechan el inicio de año para manejar durante varias horas por carretera, pocos saben qué cuidados preventivos deben darle a su vehículo para evitar accidentes. Te enseñamos.
A inicios del año, es normal ver que los viajes por carretera aumentan y, con la combinación de altas temperaturas, trayectos largos y vehículos sobrecargados, es probable que surjan fallas técnicas y más si es que no se realizaron revisiones preventivas. ¿Qué tener en cuenta para prevenir incidentes durante el manejo de tu coche?
Para asegurar un viaje seguro y prolongar la vida útil del automóvil, consultamos con expertos de Mitsui, quienes nos recomendaron una serie de detalles a tener en cuenta antes de emprender aventuras de ese tipo.
Mantenimiento preventivo adecuado
Como tal, la preparación del automóvil debería incluir estos criterios:
- Niveles de líquidos: Controle el aceite, refrigerante, líquido de frenos y limpiaparabrisas. Niveles incorrectos derivan en sobrecalentamiento o baja eficiencia.
- Neumáticos: Revise la presión y el estado general de los neumáticos, buscando cortes o desgaste irregular. No olvide la llanta de repuesto.
- Sistema de frenos: Las altas temperaturas y el uso continuo deterioran pastillas y reducen el líquido de frenos. Una revisión técnica garantiza la capacidad de respuesta.
- Sistema eléctrico y batería: Verifique la carga de la batería y el estado de terminales, luces y señalización, ya que el calor afecta su desempeño.
- Correas y mangueras: Inspeccione estos componentes para detectar grietas o fugas, pues el calor del verano acelera su desgaste.
- Limpiaparabrisas y visibilidad: Asegure el funcionamiento de las plumillas y un parabrisas sin daños para una visibilidad óptima en el camino.
- Planificación y kit de emergencia: Lleve un kit básico con triángulos, linterna, botiquín, gato, llave de ruedas y cables auxiliares.
El mantenimiento preventivo es crucial antes de cualquier viaje. Sin duda alguna, una revisión en un taller especializado detecta incidencias a tiempo, para preparar el vehículo para la carretera y tener la garantía de experimentar un trayecto más seguro.