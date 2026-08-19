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Lluvias y huaicos interrumpen el tránsito en 11 puntos de carreteras del sur y oriente del Perú

Las precipitaciones provocaron derrumbes y deslizamientos que afectan vías en Arequipa, Moquegua, Tacna, Junín, Cusco y Huánuco. Sutran reportó seis puntos con circulación interrumpida y otros cinco con restricciones.

Las lluvias en Perú han generado interrupciones y restricciones en 11 puntos de la red vial nacional, especialmente en el sur y oriente del país, afectando el tránsito.
Las lluvias en Perú han generado interrupciones y restricciones en 11 puntos de la red vial nacional, especialmente en el sur y oriente del país, afectando el tránsito. | composición LR
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Las lluvias registradas en distintas zonas del país han generado interrupciones y restricciones del tránsito en 11 puntos de la red vial nacional, principalmente en el sur y oriente del Perú. De acuerdo con el Mapa Interactivo de Alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), seis puntos presentan tránsito interrumpido y cinco tienen el paso vehicular restringido.

La situación más complicada se concentra en Arequipa, Moquegua y Tacna, donde huaicos, derrumbes de piedras y rocas y deslizamientos han afectado importantes carreteras.

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Arequipa: huaicos bloquean la Longitudinal de la Costa Sur

En Arequipa, el tránsito permanece interrumpido entre los kilómetros 728 y 752 de la Carretera Longitudinal de la Costa Sur, debido a la caída de un huaico. Este tramo conecta las localidades de Arequipa, Caravelí y Ático.

La misma carretera presenta otra interrupción entre los kilómetros 753 y 773, en el tramo que comunica Arequipa, Camaná y Ocoña, también como consecuencia de un huaico.

Moquegua y Tacna registran derrumbes y huaicos

En la carretera Camaná–Mollendo–Punta de Bombón se reportan varios puntos afectados. Entre los kilómetros 119 y 500, un derrumbe de piedras y rocas interrumpió el tránsito vehicular.

A ello se suman huaicos registrados a la altura de los kilómetros 261 y 271, que también ocasionaron el cierre temporal del paso.

En esta misma vía existen además dos puntos con tránsito restringido. Uno se ubica en el kilómetro 224, en el tramo Moquegua–Ilo–Pacocha, y otro en el kilómetro 303, que conecta Tacna con Sama. En ambos casos, el problema está relacionado con deslizamientos de lodo y rocas.

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También hay restricciones en Junín, Cusco y Huánuco

Las lluvias también han afectado las carreteras del centro y oriente del país.

En Junín, el tránsito se encuentra interrumpido a la altura del kilómetro 272 de la carretera Concepción–Comas–Mariposa, debido a la caída de tierra y rocas. La emergencia afecta la conexión entre Junín, Chupaca y Ahuac.

Asimismo, se registra tránsito restringido en el kilómetro 37 de la Carretera Longitudinal de la Selva Sur, en el tramo Junín–Chanchamayo–Perené, por un derrumbe de piedras y rocas.

En Cusco, un huaico provocó restricciones a la altura del kilómetro 122 de la carretera Quinua–Quillabamba–Cusco, vía que conecta Cusco, Urubamba y Ollantaytambo.

Finalmente, entre los kilómetros 131 y 205 de la carretera Paucartambo–Oxapampa–San Juan del Codo, la erosión de la pista ocasionada por las lluvias afecta el tránsito en el tramo que comunica Huánuco, Puerto Inca y Codo del Pozuzo.

Sutran mantiene el monitoreo de estos puntos a través de su Mapa Interactivo de Alertas y recomienda a los conductores tomar precauciones ante las condiciones de las vías.

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