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Maialen, hija de Jefferson Farfán, se somete a radical cambio de imagen y sorprende con resultado: “Lo que tanto necesitaba”

La influencer Maialen Farfán, heredera de Jefferson Farfán, compartió el video de su cambio en las redes sociales.  

Maialen Farfán se dedica a la creación de contenido para las redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
Maialen Farfán se dedica a la creación de contenido para las redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
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Maialen, hija mayor de Jefferson Farfán, sorprendió a sus seguidores tras someterse a un cambio de imagen y mostrar el resultado en sus redes sociales. La creadora de contenido, de 21 años, compartió parte del proceso.  

"Lo que tanto necesitaba, gracias, gracias, al mejor", escribió la heredera del exfutbolista de Alianza Lima luego de recibir el servicio. Además, etiquetó al salón de belleza donde se realizó el cambio, dejando en evidencia que se trató de un canje publicitario.

Maialen Farfán se sometió a cambio de imagen. Foto: Instagram.

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Maialen, hija mayor de Jefferson Farfán, presenta a su madre y le dedica emotivo saludo de cumpleaños: “Me dio la vida a mi”

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Maialen Farfán muestra su nueva imagen tras cambio de look

Maialen Farfán se realizó un alisado de cabello y recibió una sesión de maquillaje profesional que renovó su apariencia. El antes y después de la influencer llamó la atención de sus seguidores, pues los resultados realzaron mucho más su belleza.

La hija de Jefferson Farfán quedó complacida con los resultados y compartió algunas imágenes en las que lució su nueva imagen. Además, volvió a expresar su agradecimiento al estilista encargado de trabajar su cabello. "Best in town" (en español, 'el mejor de la ciudad'), compartió Maialen en sus redes sociales.

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Maialen Farfán presenta a su madre, exnovia de Jefferson Farfán

Hace unos días, Maialen Farfán celebró el cumpleaños de su madre, Mercedes Carrasco, quien mantuvo una relación con Jefferson Farfán durante su adolescencia. Fruto de ese romance nació la influencer, quien aprovechó la fecha especial para compartir fotografías inéditas junto a su progenitora.

Mercedes Carrasco se ha mantenido alejada de la exposición mediática y son pocos los detalles que se conocen sobre su vida. "Feliz día a quien me dio la vida", escribió Maialen en Instagram, donde publicó imágenes junto a su madre en diferentes etapas de su vida.

 

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