Maialen, hija de Jefferson Farfán, se somete a radical cambio de imagen y sorprende con resultado: “Lo que tanto necesitaba”
La influencer Maialen Farfán, heredera de Jefferson Farfán, compartió el video de su cambio en las redes sociales.
Maialen, hija mayor de Jefferson Farfán, sorprendió a sus seguidores tras someterse a un cambio de imagen y mostrar el resultado en sus redes sociales. La creadora de contenido, de 21 años, compartió parte del proceso.
"Lo que tanto necesitaba, gracias, gracias, al mejor", escribió la heredera del exfutbolista de Alianza Lima luego de recibir el servicio. Además, etiquetó al salón de belleza donde se realizó el cambio, dejando en evidencia que se trató de un canje publicitario.
Maialen Farfán se sometió a cambio de imagen. Foto: Instagram.
Maialen Farfán muestra su nueva imagen tras cambio de look
Maialen Farfán se realizó un alisado de cabello y recibió una sesión de maquillaje profesional que renovó su apariencia. El antes y después de la influencer llamó la atención de sus seguidores, pues los resultados realzaron mucho más su belleza.
- Sheyla Rojas es tratada de la peor manera por amigo de su novio Joaquín Ramírez en escenario de Cajamarca
- Erika Villalobos cuenta por primera vez cómo se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro: “Él quiso volver y la pagó bien caro”
La hija de Jefferson Farfán quedó complacida con los resultados y compartió algunas imágenes en las que lució su nueva imagen. Además, volvió a expresar su agradecimiento al estilista encargado de trabajar su cabello. "Best in town" (en español, 'el mejor de la ciudad'), compartió Maialen en sus redes sociales.
Maialen Farfán presenta a su madre, exnovia de Jefferson Farfán
Hace unos días, Maialen Farfán celebró el cumpleaños de su madre, Mercedes Carrasco, quien mantuvo una relación con Jefferson Farfán durante su adolescencia. Fruto de ese romance nació la influencer, quien aprovechó la fecha especial para compartir fotografías inéditas junto a su progenitora.
Mercedes Carrasco se ha mantenido alejada de la exposición mediática y son pocos los detalles que se conocen sobre su vida. "Feliz día a quien me dio la vida", escribió Maialen en Instagram, donde publicó imágenes junto a su madre en diferentes etapas de su vida.