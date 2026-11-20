Viruela del mono en Perú: qué es el mpox, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas tras caso reportado en el Hospital Almenara El Perú ha registrado un caso de viruela del mono (mpox) tras la confirmación de un paciente en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, según EsSalud.

La viruela del mono, también conocida como mpox, volvió a generar atención en Perú luego de que EsSalud confirmara un caso positivo y el posterior deceso de un paciente en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El diagnóstico fue ratificado por el Instituto Nacional de Salud (INS), después de que un paciente presentara lesiones en la piel que motivaron la toma de muestras para su análisis.

El caso fue confirmado el 19 de noviembre de 2026, mientras que el paciente se encontraba internado desde el 16 de octubre en el Servicio de Hematología del hospital. EsSalud señaló que inició una investigación clínica y epidemiológica para esclarecer las circunstancias del contagio y reforzó sus medidas de aislamiento y bioseguridad. La institución también informó que gestiona la adquisición del tratamiento farmacológico indicado por la junta médica que evalúa al paciente.

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¿Cómo se contagia la viruela del mono y cuánto tiempo tarda en manifestarse?

La mpox es una enfermedad infecciosa provocada por el virus de la viruela símica, que pertenece al género Orthopoxvirus. Su transmisión ocurre principalmente cuando una persona entra en contacto directo con las lesiones, ampollas o costras de alguien infectado. También puede propagarse durante el contacto físico estrecho, incluidos los besos, abrazos y encuentros sexuales, debido a la exposición a las zonas afectadas.

Otra vía de transmisión es el contacto con objetos contaminados, como prendas de vestir, sábanas y toallas que hayan estado en contacto con las lesiones de una persona infectada. Asimismo, puede transmitirse de animales a seres humanos mediante mordeduras, arañazos o la manipulación de ejemplares infectados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el periodo de incubación suele variar entre uno y 21 días desde la exposición al virus. Por ello, los síntomas no necesariamente aparecen de inmediato.

¿Cuáles son los síntomas del mpox y quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones?

Uno de los signos más característicos de la viruela del mono es la aparición de erupciones o lesiones en la piel. Estas pueden presentarse en el rostro, las manos, los pies, la boca y las zonas genitales o anales. Inicialmente, algunas lesiones tienen apariencia de manchas y luego evolucionan hasta convertirse en ampollas con líquido, que posteriormente forman costras antes de desprenderse. La enfermedad puede durar entre dos y cuatro semanas.

Además de las manifestaciones cutáneas, las personas infectadas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares, dolor de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de garganta y cansancio. La OMS advierte que, aunque muchas personas se recuperan, existe mayor posibilidad de desarrollar complicaciones en niños, embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Ante lesiones sospechosas o contacto estrecho con un caso confirmado, se recomienda acudir a un establecimiento de salud para recibir evaluación y las pruebas correspondientes.