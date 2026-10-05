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Sociedad

Sicarios matan a joven mujer frente a su hija en la puerta de su casa en Santa Anita

Deissy María Abal Titto se dedicaba a la venta de chicha y fue atacada a balazos en la cooperativa Los Chancas de Andahuaylas. Los sujetos llegaron en dos motocicletas y huyeron tras dispararle.

Una mujer de 32 años fue asesinada a balazos en Santa Anita mientras conversaba con su hija, en un caso que remueve la tranquilidad en la cooperativa Los Chancas.
Una mujer de 32 años fue asesinada a balazos en Santa Anita mientras conversaba con su hija, en un caso que remueve la tranquilidad en la cooperativa Los Chancas. | América TV
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Una mujer de 32 años fue asesinada a balazos cuando conversaba con su hija de 15 años en la puerta de su vivienda, ubicada en la cooperativa Los Chancas de Andahuaylas, en Santa Anita. La víctima fue identificada como Deissy María Abal Titto.

El ataque ocurrió alrededor de las 7.20 p. m. Según información policial, dos sujetos llegaron a bordo de motocicletas y dispararon directamente contra la mujer. Abal Titto recibió cinco impactos de bala en la cabeza y el tórax.

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Tras el ataque, la víctima fue trasladada de emergencia al hospital Hipólito Unanue; sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

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Policía investiga móvil del crimen en Santa Anita

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona para acordonar la escena y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables. Peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes y recogieron evidencias balísticas dejadas tras el ataque.

De acuerdo con la información difundida, la víctima se dedicaba a la venta de chicha en un mercado de la zona junto con su madre. Además, alquilaba el primer piso del inmueble donde residía con sus tres hijos.

La Policía investiga el móvil del asesinato y analiza las rutas que habrían utilizado los atacantes para escapar a bordo de las motocicletas. También se recaban testimonios de vecinos que pudieron haber presenciado el crimen o advertido la presencia de los sospechosos.

Los vecinos de la cooperativa Los Chancas de Andahuaylas pidieron mayor presencia policial y patrullaje ante el temor generado por el ataque armado registrado en plena vía pública. El caso quedó en investigación para determinar quiénes participaron en el homicidio y establecer las circunstancias del crimen.

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