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Sociedad

Hallan laboratorio de drogas sintéticas y decomisan más de 800.000 pastillas de éxtasis en Santa Anita y SMP

Durante la intervención, se halló un laboratorio de drogas sintéticas en San Martín de Porres, donde fue detenido Josué Saturno Chávez, encontrando además cannabis sativa. La PNP investiga la procedencia de las sustancias y la participación de otros involucrados.

Se incautaron múltiples equipos, incluyendo máquinas empastilladoras y dispositivos electrónicos, en un operativo con el apoyo de seis fiscales y abogados. Las autoridades establecen responsabilidades conforme a ley.
Se incautaron múltiples equipos, incluyendo máquinas empastilladoras y dispositivos electrónicos, en un operativo con el apoyo de seis fiscales y abogados. Las autoridades establecen responsabilidades conforme a ley.Foto: Agencia Andina
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Un operativo simultáneo realizado en siete inmuebles de Santa Anita y San Martín de Porres permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) retirar de circulación 802.850 pastillas de éxtasis y decomisar 55 kilos de MDMA en polvo. La intervención formó parte de las acciones contra el tráfico ilícito de drogas y fue ejecutada por personal especializado de la institución.

Las diligencias estuvieron a cargo de la División de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Drogas (DIVITID) de la DIRANDRO, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (PAD-DIGIMIN). El procedimiento se desarrolló en cumplimiento de una resolución judicial que autorizó allanamientos, descerrajes, detenciones preliminares, registros personales y de inmuebles, además de la incautación de bienes y documentación.

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Operativo de la PNP permitió hallar un laboratorio de drogas sintéticas en San Martín de Porres

Uno de los puntos intervenidos fue un inmueble situado en la asociación La Encantada de Santa Rosa, en San Martín de Porres. Durante el registro, los agentes encontraron un laboratorio utilizado para la elaboración de drogas sintéticas y detuvieron en flagrancia a Josué Saturno Chávez.

En ese lugar se hallaron aproximadamente 725 850 pastillas de éxtasis y 55 kilos de MDMA en polvo. Según la información obtenida durante la intervención, esta última cantidad habría permitido elaborar unas 77 000 pastillas adicionales. También se encontró 0.871 gramos de cannabis sativa (marihuana).

Las diligencias incluyeron otros inmuebles ubicados en condominios y viviendas de Santa Anita, además del predio intervenido en San Martín de Porres. Las autoridades continuaron con las investigaciones para establecer la procedencia de las sustancias y determinar la participación de otras personas.

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Estas son las sustancias, equipos y evidencias incautadas durante la intervención

Entre los elementos encontrados figuran 68 bolsas plásticas vacías con capacidad de cinco kilogramos, las cuales presentaban rastros relacionados con el éxtasis. Las pruebas efectuadas mediante un espectrómetro portátil dieron resultado positivo para MDMA y/o éxtasis. Los residuos hallados correspondían, de acuerdo con la información recabada, a un volumen estimado de 476 000 pastillas que ya habrían sido distribuidas.

Al contabilizar las sustancias y evidencias decomisadas, la operación estableció un comiso total de 1 278 850 pastillas de éxtasis, de las cuales 802 850 fueron retiradas directamente de circulación durante el operativo.

La PNP también incautó dos computadoras personales, tres teléfonos celulares y documentación considerada de interés policial. En el laboratorio se encontraron una máquina empastilladora, un contador de pastillas, una secadora y una mezcladora de sustancias, equipos que serán analizados como parte de las investigaciones.

La intervención contó con seis fiscales de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita y seis abogados de la Defensa Pública de Lima Este. Las autoridades buscan identificar a otros posibles involucrados y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

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