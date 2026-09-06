El crimen habría iniciado con una discusión por parte del asesino con su pareja en las fueras de su vivienda. | Composición LR

El crimen habría iniciado con una discusión por parte del asesino con su pareja en las fueras de su vivienda. | Composición LR

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Un hombre de 43 años asesinó a su esposa y a su hijo durante un violento ataque ocurrido en el distrito de Santa Anita. Giuseppe Leonardi Vargas utilizó un arma de fuego para disparar contra Karina Gutiérrez Hidalgo, de 49 años, y su hijo de 22, luego de una serie de discusiones familiares que se iniciaron horas antes durante una reunión.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y terminó con la intervención de agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo. El atacante fue detenido dentro de la vivienda, donde dejó el arma de fuego sobre una cama.

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Discusión comenzó durante un almuerzo familiar

De acuerdo con los testimonios recogidos, la familia acudió el domingo 30 de agosto a un almuerzo organizado por la madre de Karina Gutiérrez. En las imágenes del encuentro se observa a la mujer compartiendo con sus hermanos y sus dos hijos.

La situación cambió cuando los familiares advirtieron que Leonardi Vargas había acudido armado al evento. Su esposa le habría reclamado por portar el arma durante la reunión, lo que provocó una discusión.

Cerca de las 9 de la noche, la familia abordó un taxi para regresar a su vivienda. Sin embargo, tuvieron que retornar al lugar del almuerzo porque Karina había olvidado su cartera. Durante el trayecto se produjo un nuevo altercado entre la pareja.

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Atacó a su esposa y a su hijo a balazos

Al llegar a la vivienda ubicada en Santa Anita, Karina ingresó junto con su hija de 17 años a una habitación para protegerse. Según la información recopilada, el agresor golpeó la puerta e intentó ingresar por la fuerza.

Ante la situación, las ocupantes pidieron ayuda al hijo mayor de la familia, quien salió de la vivienda para intervenir. En ese momento, el joven recibió un primer disparo en el brazo.

Pese a estar herido, el joven logró salir a la calle. Mientras corría por la cuadra y pedía ayuda a los vecinos, el atacante volvió a dispararle. Uno de los proyectiles impactó a Karina en el abdomen y otro en la cabeza.

Posteriormente, el hombre regresó hacia donde estaba su hijo herido y le disparó nuevamente en la cabeza. Luego ingresó otra vez al inmueble.

Tenía una denuncia por violencia psicológica

Agentes de la Policía Nacional y miembros del serenazgo acudieron al lugar y lograron intervenir al presunto feminicida. Durante la detención, Leonardi Vargas aseguró que había actuado en legítima defensa.

El hombre trabajaba como agente de seguridad y contaba con antecedentes de denuncias por agresiones. El pasado 4 de junio, Karina Gutiérrez lo denunció por violencia psicológica, aunque posteriormente desistió del proceso.

Además, el imputado registraba una denuncia del 2 de febrero de 2019 por agresión sin daños, luego de haber amenazado a una vecina.

El caso quedó en manos de las autoridades y el detenido es investigado preliminarmente por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio.

Si eres víctima de violencia o conoces un caso, puedes comunicarte con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas, o acudir a la comisaría más cercana y a un Centro de Emergencia Mujer para denunciar.