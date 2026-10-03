Estos distritos de Lima se quedarán sin agua hasta por 12 horas este lunes 5 de octubre, según Sedapal: revisa las zonas y horarios

Conoce los distritos donde se cortará el servicio de corte de agua este lunes 5 de octubre.

Conoce los distritos donde se cortará el servicio de corte de agua este lunes 5 de octubre. Foto: composición LR

Sedapal programó para este lunes 5 de octubre una suspensión temporal del servicio de agua potable que alcanzará a determinados sectores de estos tres distritos de Lima Metropolitana: Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Santa Anita. La interrupción se realizará durante horarios establecidos para cada jurisdicción debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución.

Las labores tienen como finalidad contribuir al adecuado funcionamiento de la infraestructura y optimizar las redes del servicio. De acuerdo con la programación, el abastecimiento será recuperado de manera progresiva después de que finalicen las intervenciones previstas. Ante el corte, Sedapal recomendó a los usuarios almacenar previamente agua suficiente para atender sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.

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Zonas afectadas por el corte de agua programado por Sedapal para este 5 de octubre

Villa El Salvador

Zonas afectadas: Sector 317, Sector 1 grupos 1, 2, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 23A, 24, 25, 25A y 26. También el Sector 318, Sector 1 grupos 21, 21A, 22 y 22A, además de la cooperativa Virgen de Cocharcas, mercado Unicachi, asociaciones Villa Jesús Corazón, José María Arguedas y República de Francia, San Ramón, Cruz de Motupe, Granada y Villa del Mar. En el Sector 322, Sector 6, estarán comprendidos los grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5A, 12, 13, 6A, 7, 8, 8A, 9 y 10, junto con las asociaciones San Juan de Miraflores y Construcción Civil.

Sector 317, Sector 1 grupos 1, 2, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 23A, 24, 25, 25A y 26. También el Sector 318, Sector 1 grupos 21, 21A, 22 y 22A, además de la cooperativa Virgen de Cocharcas, mercado Unicachi, asociaciones Villa Jesús Corazón, José María Arguedas y República de Francia, San Ramón, Cruz de Motupe, Granada y Villa del Mar. En el Sector 322, Sector 6, estarán comprendidos los grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5A, 12, 13, 6A, 7, 8, 8A, 9 y 10, junto con las asociaciones San Juan de Miraflores y Construcción Civil. Horario de corte del servicio: De 8 a. m. a 8 p. m.

San Juan de Miraflores

Zonas afectadas: A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar Mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa, A. H. Villa Victoria, A. H. Sector 1 Grupo 6 y A. H. Sector 1 Grupo 1.

A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar Mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa, A. H. Villa Victoria, A. H. Sector 1 Grupo 6 y A. H. Sector 1 Grupo 1. Horario de corte del servicio: De 8 a. m. a 8 p. m.

Santa Anita