Es falso que el video de un accidente entre un motociclista y una camioneta haya ocurrido en Perú: fue grabado en Ciudad de México El material fue difundido semanas antes por páginas mexicanas y su autor confirmó que fue grabado en la capital de ese país.

LO FALSO:

El video muestra un accidente vehicular entre un motociclista y una camioneta ocurrido en una ciudad del Perú.

LO VERDADERO:

El accidente ocurrió en Ciudad de México, no en Perú. Una búsqueda inversa permitió encontrar publicaciones mexicanas que difundieron el video semanas antes de su viralización en territorio peruano.

El autor original del video confirmó a Verificador de La República que las imágenes fueron grabadas en la capital mexicana.

En redes sociales se viene difundiendo un video que muestra un accidente de tránsito entre un motociclista y una camioneta, en el que se observa el momento del impacto y las consecuencias del choque. A raíz de su circulación, diversas páginas digitales han asegurado que el hecho ocurrió en Perú y lo han atribuido a distintas ciudades del país, como Chiclayo, Piura, entre otras. Sin embargo, esta información es falsa. El accidente no ocurrió en territorio peruano, sino en Ciudad de México.

Una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde acumula más de 49.000 visualizaciones, 800 ‘Me gusta’, 200 comentarios y 70 compartidos.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa permitió encontrar publicaciones de distintas páginas mexicanas que difundieron el mismo video varias semanas antes de que comenzara a circular en redes sociales peruanas. En dichas publicaciones se indicaba que el accidente había ocurrido en México y se compartían las imágenes del mismo incidente que posteriormente fue atribuido a distintas ciudades del Perú.

Descripción que ubica el incidente en Aguascalientes, México. Foto: Instagram

Asimismo, la búsqueda inversa permitió localizar el video original en la cuenta de Omar Amaya, un creador de contenido mexicano que suele compartir videos cortos relacionados con sus experiencias y recorridos como motociclista. En su perfil publica distintos registros de situaciones que presencia durante sus desplazamientos por las calles de México.

Cuenta original desde donde se compartió el video. Foto: Facebook

Captura del video original. Foto: Instagram

Verificador de La República se puso en contacto con Omar Amaya, autor original del video, para conocer más detalles sobre las circunstancias en las que fue grabado el material. Durante la comunicación, el creador de contenido confirmó que las imágenes corresponden a un accidente ocurrido en la capital mexicana. Asimismo, descartó que el hecho haya sucedido en alguna ciudad del Perú, como sostienen las publicaciones que vienen difundiendo el video en redes sociales.

Conclusión

En conclusión, es falso que el video viral muestre un accidente de tránsito ocurrido en alguna ciudad del Perú, como Chiclayo o Piura. Una búsqueda inversa permitió encontrar publicaciones mexicanas que difundieron el mismo material semanas antes de su viralización en territorio peruano. Además, Omar Amaya, autor original de la grabación, confirmó a Verificador de La República que el accidente ocurrió en la capital mexicana. Por tanto, el video fue difundido fuera de su contexto original y atribuido erróneamente a distintas localidades peruanas.