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Sociedad

DNI gratis: Reniec ofrece trámites, asesoría y entregas hasta el 11 de octubre en Lima y regiones

Las jornadas se llevarán a cabo en locales municipales y puntos programados, facilitando la obtención del DNI y la asistencia registral. Algunos lugares ofrecerán entrega del documento en el acto.

Campaña gratuita de DNI
Campaña gratuita de DNIFoto: Reniec
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Una nueva oportunidad para acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI). El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que desde este lunes 5 hasta el domingo 11 de octubre de 2026 realizará campañas gratuitas de documentación itinerantes en Lima Metropolitana y 22 regiones a nivel nacional.

Las jornadas se realizarán en locales municipales, espacios comunales y otros puntos programados y permitirán a la ciudadanía realizar trámites de DNI sin costo y recibir asistencia registral. Además, determinados puntos contarán con el servicio de entrega de documento. Conoce todos los detalles de la iniciativa en esta nota.

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Campañas DNI gratis Reniec: regiones beneficiadas del 5 al 11 de octubre

Según el Reniec, las atenciones se brindarán en centros poblados, caseríos y comunidades nativas de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En Lima Metropolitana, los locales disponibles se encuentran en los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, aunque en fechas distintas.

¿Cómo verificar la lista completa y los horarios de las campañas de documentación del Reniec?

Para ubicar el punto de atención más cercano, la ciudadanía puede consultar la lista completa de campañas de documentación de Reniec del 5 al 11 de octubre de 2026 en este enlace. Al ingresar, se abrirá un documento que detalla el departamento, la provincia, la localidad, el establecimiento, la dirección, las fechas, los horarios y los servicios previstos. Revisar esta información antes de desplazarse permitirá acudir al lugar más accesible y en el horario correspondiente.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) sirve principalmente como prueba de identidad de una persona y es fundamental para acceder a una variedad de servicios y derechos, tanto a nivel nacional como internacional. Permite realizar trámites, acceder a beneficios sociales, y viajar tanto dentro como fuera del país, entre otras funciones.

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