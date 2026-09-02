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Olas de hasta 50% más altas: oleajes anómalos afectarán las playas del país hasta el 6 de setiembre, según Marina de Guerra del Perú

Las autoridades piden a la población costera y a quienes realicen actividades marítimas que sigan las disposiciones de seguridad establecidas para evitar accidentes.

Oleajes ligeros afectarán el litoral peruano del 2 al 6 de septiembre, según informó la Marina de Guerra del Perú. Se recomienda adoptar medidas preventivas en playas.
Oleajes ligeros afectarán el litoral peruano del 2 al 6 de septiembre, según informó la Marina de Guerra del Perú. Se recomienda adoptar medidas preventivas en playas. | Foto: Andina/Composición LR
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Oleajes ligeros afectarán todo el litoral peruano entre este miércoles 2 y el domingo 6 de setiembre, informó la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav). El fenómeno tendrá mayor incidencia en playas abiertas y semiabiertas con orientación hacia el suroeste, por lo que las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas durante los próximos días.

El aviso comprende las costas del norte, centro y sur del país, aunque el inicio del oleaje variará según cada zona. De acuerdo con la información oficial, bajo la categoría de oleaje ligero las olas pueden alcanzar alturas de hasta 50% por encima de sus condiciones habituales. La Marina exhortó a la población costera y a quienes realizan actividades marítimas, portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas a cumplir las disposiciones de seguridad.

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¿Cuándo llegarán los oleajes anómalos al litoral norte, centro y sur del Perú?

En el litoral sur, comprendido desde la zona ubicada al sur de San Juan de Marcona, en Ica, hasta Tacna, el oleaje proveniente del suroeste comenzará a presentarse desde la noche de este miércoles 2 de setiembre. Las condiciones previstas se mantendrán dentro de la clasificación de oleaje ligero establecida por la autoridad marítima.

Para el litoral centro, el inicio dependerá del tramo costero. En la zona situada al sur de Salaverry, en La Libertad, hasta Chancay, el fenómeno arribará durante la noche del miércoles. En cambio, entre el sur de Chancay y San Juan de Marcona se espera su presencia desde la tarde de la misma jornada. En el litoral norte, que comprende desde Tumbes hasta Salaverry, las condiciones anómalas empezarán desde la mañana del jueves 3 de setiembre.

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Marina de Guerra pide reforzar medidas de seguridad en playas y zonas costeras

Ante este escenario, la Marina de Guerra recomendó que gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas con actividades acuáticas adopten las acciones preventivas necesarias. El objetivo es disminuir la posibilidad de accidentes, así como evitar daños personales o materiales durante el periodo en el que se mantendrá el oleaje.

La Dihidronav clasifica los oleajes anómalos según el incremento de la altura de las olas respecto de sus condiciones normales. Un oleaje ligero puede elevarlas hasta en 50%; uno moderado, hasta el doble; uno fuerte, entre dos y tres veces; y uno muy fuerte, por encima de tres veces su nivel habitual. Por ello, también se pidió a residentes de zonas costeras y usuarios del mar respetar las restricciones y medidas de seguridad que determinen las autoridades en los sectores expuestos.

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