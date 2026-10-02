El inminente riesgo por el Fenómeno de El Niño movilizó al alcalde a exigir apoyo del Gobierno Central. | Composición LR

El inminente riesgo por el Fenómeno de El Niño movilizó al alcalde a exigir apoyo del Gobierno Central. | Composición LR Almendra Ruesta

El alcalde de Cura Mori, Arturo García, exigió al Gobierno central y al Gobierno Regional de Piura acelerar los trabajos de limpieza y descolmatación del río Piura, además de reforzar las defensas ribereñas que protegen a los sectores más vulnerables de su jurisdicción. La autoridad advirtió que las intervenciones ejecutadas hasta ahora serían insuficientes ante un eventual incremento del caudal por el fenómeno de El Niño Costero.

García señaló que existen cuatro puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que requieren trabajos de descolmatación. Sin embargo, aseguró que estas labores todavía no han comenzado en la zona correspondiente a Cura Mori.

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“Nuestra preocupación es que hasta la fecha no se realizan los trabajos de descolmatación en el río. Nosotros ya nos hemos reunido con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hemos alcanzado la información y ya tienen cuatro puntos críticos identificados para descolmatar”, explicó.

Advierten riesgo de represamiento

El alcalde cuestionó que los trabajos actualmente previstos no contemplen la limpieza del río desde el puente Independencia hacia aguas abajo, tramo que considera necesario para garantizar el adecuado desplazamiento del agua hacia el Bajo Piura.

Las labores entre la represa Los Ejidos y el puente Bolognesi están a cargo de la ANA, mientras que las intervenciones entre el puente Grau y el puente Independencia corresponden a las Fuerzas Armadas. Para García, estas acciones no serán suficientes si no se continúa con la limpieza en el tramo posterior al puente Independencia.

“Ese estrangulamiento va a represar las aguas del río y no podrán fluir libremente hacia los sectores del Bajo Piura, como lo es el canal de Chutuque”, advirtió.

La preocupación tiene como antecedente el desborde registrado durante las lluvias de 2017, cuando Cura Mori fue uno de los distritos más afectados del Bajo Piura y más de 2.000 familias resultaron damnificadas.

Piden reforzar defensas

García también solicitó intervenir tres puntos de las defensas ribereñas colindantes con San Antonio, Chato Chico y Santa Rosa. Según explicó, en los dos primeros sectores se necesita reemplazar las geobolsas existentes, mientras que en Santa Rosa, considerado un punto de alta vulnerabilidad, se requiere instalar estas estructuras.

El burgomaestre indicó que el Gobierno Regional de Piura, mediante el Proyecto Especial Chira Piura, ofreció realizar el cambio de las geobolsas, pero aún esperan que se concrete la programación de los trabajos.

“Hay un ofrecimiento del gobierno regional, a través del Proyecto Especial Chira Piura, para realizar el cambio de geobolsas, pero necesitamos que se concrete la programación”, sostuvo.

La autoridad cuestionó que estas acciones no se hayan ejecutado con anticipación y atribuyó la demora a la falta de voluntad y a la inestabilidad política de la gestión anterior.

5.000 familias en riesgo

El alcalde estimó que alrededor de 5.000 familias de Cura Mori están expuestas ante un eventual desborde del río Piura. Por ello, pidió al Ejecutivo y al Gobierno Regional acelerar las intervenciones antes de que se presenten condiciones que dificulten los trabajos de prevención.

La preocupación también alcanza a las familias que fueron evacuadas durante la emergencia de 2017 hacia los kilómetros 975 y 980. García recordó que estos pobladores permanecen en esa zona sin contar, según indicó, con condiciones mínimas debido a la falta de saneamiento físico-legal de los terrenos donde fueron asentados.

“Los decretos quedaron en el papel”

García cuestionó además la ejecución de las medidas anunciadas después de emergencias anteriores. Según afirmó, los decretos de urgencia emitidos desde la anterior gestión no se tradujeron en transferencias económicas ni en intervenciones suficientes para reducir el riesgo.

“Tras el ciclón Yaku nosotros hicimos fichas técnicas. Se alcanzó la información a la municipalidad provincial, que recopiló esta data. Se la envió a la ANIN, quien recién ha dado a conocer un perfil técnico para la intervención del río que ahorita ya no se puede ejecutar”, señaló.

La autoridad municipal insistió en que las labores de prevención deben concretarse antes de que un eventual incremento del caudal vuelva a poner en riesgo a las familias del Bajo Piura.