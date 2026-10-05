Ataques armados no dan tregua: dos personas asesinadas y un niño herido en ataques armados en Lima y Callao

La violencia armada volvió a golpear Lima y Callao. Dos personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas, entre ellas un niño de cinco años, en una sucesión de ataques registrados desde el domingo, durante la jornada electoral, hasta la madrugada de este martes. A estos hechos se sumó el ataque contra una pollería del Cercado de Lima, cuyo local fue baleado y recibió una carga de dinamita junto con una nota extorsiva.

El primer caso ocurrió el domingo en Mi Perú, donde Jesús David Ramos Huamán, de 27 años, quedó en estado crítico tras recibir cinco impactos de bala. Uno de los proyectiles también alcanzó a un niño de cinco años que se encontraba jugando en un complejo deportivo cercano. La balacera se produjo a pocos metros de un local de votación y dejó 11 casquillos en la vía pública.

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Horas después, en Santa Anita, Deissy María Abal Titto, de 32 años, fue asesinada frente a su hija de 15 años. La mujer conversaba con la adolescente en la puerta de su vivienda, en la cooperativa Los Chancas de Andahuaylas, cuando dos sujetos llegaron en motocicletas y le dispararon cinco veces. La víctima recibió impactos en la cabeza y el tórax.

Dos asesinatos en la madrugada

El lunes 5 de octubre, cerca de las 3 a. m., Juan Manuel Melgarejo Ochante, chofer de colectivo, fue asesinado frente a su vivienda en Independencia . El hombre estaba con su esposa y su hijo menor cuando dos sujetos llegaron en una motocicleta y le dispararon mientras permanecía dentro de su vehículo.

Melgarejo intentó escapar hacia la zona del cerro, pero los atacantes lo persiguieron y volvieron a dispararle. Según información policial y fiscal, los agresores efectuaron al menos 10 disparos y ocho impactaron en el cuerpo de la víctima. El hombre fue trasladado a una clínica, donde se confirmó su muerte.

La Policía y el Ministerio Público investigan el móvil del crimen y buscan identificar a los responsables. Melgarejo trabajaba como colectivero en Lima Norte. Sus compañeros evitaron declarar sobre posibles amenazas relacionadas con su ruta, asociación o paradero por temor.

Ataque a una pollería con dinamita

Una hora después del asesinato en Independencia, otro ataque se produjo en el Cercado de Lima. Cerca de las 4 a. m., dos sujetos llegaron en una motocicleta hasta una pollería de la cuadra 2 de la avenida Ramón Cárcamo. Uno de ellos disparó contra la fachada y dejó cuatro impactos de bala.

Los atacantes también dejaron un cartucho de dinamita y una nota extorsiva en la puerta del negocio. El mensaje decía: "Quiero llegar a un acuerdo contigo, comunícate", acompañado de un número de celular. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos retiró la carga antes de las 6 a. m.

Según la Policía, el establecimiento ya había recibido amenazas, aunque era la primera vez que sufría un atentado de este tipo. El propietario tiene otros dos negocios del mismo rubro en la misma avenida, según vecinos.

Los cuatro casos son investigados por las autoridades y, hasta el momento, no existe información que establezca una relación entre estos ataques.