La Libertad: lanzan explosivo contra centro odontológico y hieren a adulto mayor en Guadalupe

Hombre resultó afectado por explosivo en La Libertad Composición LR / Difusión

Un adulto mayor resultó herido luego de que un malhechor arrojara un artefacto explosivo contra un centro odontológico ubicado en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, región de La Libertad.

El ataque ocurrió la noche del 29 de septiembre en la calle Victoria, a pocos metros de la plaza de armas de Guadalupe, y generó alarma entre los ciudadanos que transitaban por la zona.

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Artefacto chocó con ventana y cayó contra hombre

Según información preliminar, un desconocido lanzó el explosivo artesanal al segundo piso del establecimiento. Como las ventanas estaban cerradas, este cayó e impactó contra un hombre adulto, causando daños en sus extremidades inferiores.

Tras lo ocurrido, el hombre, identificado como Ambrosio Quispe de la Cruz, fue trasladado al hospital Tomás La Fora para recibir atención.

Amigos y familiares de Quispe de la Cruz, quien trabaja en el nosocomio Tomás La Fora, lamentaron lo ocurrido y realizan una colecta para apoyarlo económicamente.

El jefe de la Policía de La Libertad, general PNP Eric Ángeles, informó que ya investigan el caso para identificar al responsable del ataque y determinar el móvil del delito.