Capturan a dos adolescentes por el asesinato del conductor de la empresa El Mandarino en Jicamarca Los adolescentes de 17 años, vinculados a la organización criminal La Nueva Hermandad, fueron capturados en el Callao tras un trabajo de inteligencia. Ambos estarían implicados en el crimen del chofer José Mirando Torres, ocurrido el 17 de noviembre.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en flagrancia delictiva a dos adolescentes de 17 años, presuntamente implicados en el crimen por encargo de José Miranda Torres (43), conductor de la empresa de transportes El Mandarino, asesinado la noche del martes 17 de noviembre en el anexo 8 de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho.

Los presuntos autores fueron ubicados e intervenidos en el Callao luego de labores de inteligencia e investigación criminal a cargo de la Dirincri, informó el Ministerio del Interior la noche del 19 de noviembre. Ambos son vinculados a la organización delictiva autodenominada La Nueva Hermandad, investigada por sicariato y extorsión.

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Investigación alcanza a más personas

El Mininter informó que las investigaciones por este caso comprenden también a Cristopher Sadam Calderón Collantes (29), Luis Enrique Zavaleta Guevara (29), Daniel Flores Guevara (23), David Flores Guevara (24), los adolescentes de iniciales O.A.Z.G. (17) y R.R.H.O (17), así como otros sujetos cuya identificación se encuentra en proceso.

La PNP informó que continuará trabajando para identificar a todos los involucrados, esclarecer la cadena de responsabilidades y poner a los presuntos autores materiales e intelectuales a disposición de la justicia.

Crimen de chofer de El Mandarino paralizó servicio

Tras el asesinato de uno de sus conductores en un ataque presuntamente vinculado a la extorsión, la empresa de transporte público El Mandarino anunció que suspendería todas sus operaciones durante la jornada del miércoles 18 de noviembre. La medida expresó el rechazo de la compañía frente a la violencia que afecta a sus trabajadores.

La empresa también exigió al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional medidas para proteger a los transportistas y frenar a las organizaciones criminales que operan en sus rutas. Además, cuestionó las estrategias de seguridad vigentes y sostuvo que no han logrado contener los actos de violencia contra el sector.