HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Millonario robo de lingotes de oro en la Costa Verde: cae presunto conductor de uno de los vehículos

Danfer Centeno habría conducido uno de los autos utilizados durante el asalto ocurrido en marzo, en San Miguel. El sospechoso fue intervenido en San Martín de Porres y tenía un arma de fuego.

La Policía Nacional detuvo a Danfer Alberto Centeno Lazarte en San Martín de Porres, presunto miembro de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla, vinculado a un robo de lingotes de oro.
La Policía Nacional detuvo a Danfer Alberto Centeno Lazarte en San Martín de Porres, presunto miembro de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla, vinculado a un robo de lingotes de oro. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Policía Nacional detuvo en San Martín de Porres a Danfer Alberto Centeno Lazarte, sujeto señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla y vinculado al robo de lingotes de oro perpetrado en marzo en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

El coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Dirincri, informó que las investigaciones permitieron establecer que un Kia Picanto perteneciente al detenido habría sido utilizado durante el asalto. Según la hipótesis policial, Centeno Lazarte habría conducido el vehículo y realizado labores de “tráfico” en la autopista para facilitar el desplazamiento de los delincuentes durante el robo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

El asalto ocurrió en la subida Escardó, en la Costa Verde, cuando un grupo de delincuentes armados interceptó el vehículo que trasladaba los lingotes de oro. El hecho generó alarma por el nivel de violencia y la planificación del ataque, ocurrido en plena vía pública.

PUEDES VER: Nuevas imágenes revelan qué pasó antes del feminicidio y parricidio en Santa Anita: estuvieron en un almuerzo familiar

lr.pe

Dijo que había alquilado el vehículo

Tras ser intervenido, Centeno Lazarte habría señalado a la Policía que alquiló su automóvil a un ciudadano venezolano. Sin embargo, de acuerdo con el coronel Cano, el detenido solo proporcionó el nombre de esta persona y no pudo aportar mayores datos para identificarla.

La Policía también indicó que el sospechoso había sido citado previamente para brindar su versión sobre los hechos, pero no acudió a la unidad policial. Después del robo, habría permanecido oculto en distintos lugares, incluso fuera de Lima.

Según la Dirincri, Centeno Lazarte regresó recientemente de provincia y se instaló en un cuarto ubicado en San Martín de Porres, donde finalmente fue localizado por los agentes. Durante la intervención se encontraba acompañado de su conviviente.

La Policía informó, además, que al momento de la detención se le encontró un arma de fuego. El detenido quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias para determinar su grado de participación en el robo de los lingotes de oro y establecer la identidad de los demás integrantes de la banda.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Teleférico de Miraflores operará en los próximos días: ¿cuánto costará el viaje y qué falta para su inauguración?

Teleférico de Miraflores operará en los próximos días: ¿cuánto costará el viaje y qué falta para su inauguración?

LEER MÁS
Es falso que este video muestre un deslizamiento causado por el reciente sismo de 7,2 en Ayacucho: en realidad, fue grabado en la Costa Verde y data de 2025

Es falso que este video muestre un deslizamiento causado por el reciente sismo de 7,2 en Ayacucho: en realidad, fue grabado en la Costa Verde y data de 2025

LEER MÁS
Francis Allison reta a EMAPE tras retiro de cámara en la Costa Verde: “No importa cuántas denuncias me pongan”

Francis Allison reta a EMAPE tras retiro de cámara en la Costa Verde: “No importa cuántas denuncias me pongan”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025