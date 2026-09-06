Millonario robo de lingotes de oro en la Costa Verde: cae presunto conductor de uno de los vehículos

La Policía Nacional detuvo a Danfer Alberto Centeno Lazarte en San Martín de Porres, presunto miembro de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla, vinculado a un robo de lingotes de oro. | Composición LR

La Policía Nacional detuvo a Danfer Alberto Centeno Lazarte en San Martín de Porres, presunto miembro de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla, vinculado a un robo de lingotes de oro. | Composición LR

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La Policía Nacional detuvo en San Martín de Porres a Danfer Alberto Centeno Lazarte, sujeto señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla y vinculado al robo de lingotes de oro perpetrado en marzo en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

El coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Dirincri, informó que las investigaciones permitieron establecer que un Kia Picanto perteneciente al detenido habría sido utilizado durante el asalto. Según la hipótesis policial, Centeno Lazarte habría conducido el vehículo y realizado labores de “tráfico” en la autopista para facilitar el desplazamiento de los delincuentes durante el robo.

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El asalto ocurrió en la subida Escardó, en la Costa Verde, cuando un grupo de delincuentes armados interceptó el vehículo que trasladaba los lingotes de oro. El hecho generó alarma por el nivel de violencia y la planificación del ataque, ocurrido en plena vía pública.

Dijo que había alquilado el vehículo

Tras ser intervenido, Centeno Lazarte habría señalado a la Policía que alquiló su automóvil a un ciudadano venezolano. Sin embargo, de acuerdo con el coronel Cano, el detenido solo proporcionó el nombre de esta persona y no pudo aportar mayores datos para identificarla.

La Policía también indicó que el sospechoso había sido citado previamente para brindar su versión sobre los hechos, pero no acudió a la unidad policial. Después del robo, habría permanecido oculto en distintos lugares, incluso fuera de Lima.

Según la Dirincri, Centeno Lazarte regresó recientemente de provincia y se instaló en un cuarto ubicado en San Martín de Porres, donde finalmente fue localizado por los agentes. Durante la intervención se encontraba acompañado de su conviviente.

La Policía informó, además, que al momento de la detención se le encontró un arma de fuego. El detenido quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias para determinar su grado de participación en el robo de los lingotes de oro y establecer la identidad de los demás integrantes de la banda.