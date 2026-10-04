Elecciones 2026: mesas de sufragio recién llegan al 99,99% tras retrasos por ausencia de miembros

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzaron con retrasos en locales de votación por ausencia de miembros de mesa, alcanzando una instalación del 99,99% al mediodía. | Difusión

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzaron con retrasos en locales de votación por ausencia de miembros de mesa, alcanzando una instalación del 99,99% al mediodía. | Difusión X

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzó con retrasos en distintos locales de votación debido, principalmente, a la ausencia de miembros de mesa. Al mediodía, la instalación de mesas de sufragio alcanzó el 99,99%, de acuerdo con el reporte del JNE con datos de la ONPE, actualizado a las 12.09 p. m.

Durante las primeras horas de este domingo 4 de octubre, ciudadanos reportaron dificultades para iniciar la votación debido a que las mesas no estaban conformadas con los miembros titulares o suplentes. La situación generó esperas en algunos locales, mientras se buscaba completar las mesas con los mecanismos previstos por la normativa electoral.

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JNE estimó hora de instalación total tras identificar ausentismo

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Román Campos, informó durante la mañana que el proceso electoral se desarrollaba, en términos generales, con normalidad, aunque reconoció que algunas mesas todavía no habían podido instalarse por la ausencia de sus integrantes. “Hasta hace un momento estábamos superando el 80 % de las mesas instaladas”, declaró Campos, quien expresó su expectativa de que el 100% de las mesas pudiera quedar instalado antes del mediodía.

El retraso no implica que la jornada electoral haya sido suspendida. La normativa permite que las mesas sean instaladas durante la mañana, mientras se completa el número necesario de integrantes. El JNE hizo un llamado a los miembros de mesa que aún no habían acudido a sus locales para que cumplieran con su obligación.

Asimismo, pidió paciencia a los electores que encontraran mesas todavía sin instalar y señaló que, cuando sea necesario, pueden incorporarse electores de la propia mesa para completar su conformación, de acuerdo con el procedimiento electoral.

Demoras en Puente Piedra, Surco, Miraflores y Jesús María

En el colegio N.° 3071 Manuel García Cerrón, en Puente Piedra, las mesas de sufragio todavía no estaban habilitadas alrededor de las 7.17 a. m., pese a que algunos electores habían llegado desde las 6.00 a. m. El local cuenta con entre 35 y 45 mesas, según la cobertura de Exitosa.

Una situación similar se registró en el colegio Teresa González de Fanning, en Jesús María, donde estaban previstas 25 mesas para atender a más de 15.000 electores. Alrededor de las 7.40 a. m., solo 16 mesas habían sido habilitadas y los ciudadanos permanecían a la espera para ingresar a las aulas.

En este último caso, la demora fue atribuida a la ausencia de algunos miembros de mesa. Personal de la ONPE y del JNE se encontraba en el plantel mientras se buscaba completar la instalación de las mesas y permitir el inicio de la votación.

En el local de votación del Colegio Carmelitas (nivel primaria), ubicado en el distrito de Miraflores, varias mesas de sufragio también tuvieron problemas en la instalación, debido a la ausencia de sus respectivos miembros de mesa al inicio de la jornada electoral.

Asimismo, en el distrito de Santiago de Surco, el colegio La Inmaculada registró retrasos en la conformación e instalación de las mesas de sufragio. Esto se debe a que varios de los miembros asignados por la ONPE no se presentaron a la hora programada.

Más de 89.000 mesas

Para estas Elecciones Regionales y Municipales están previstas 89.935 mesas de sufragio en todo el país, distribuidas en 10.180 locales de votación, según la planificación electoral de la ONPE.

La demora en la instalación de mesas ya había sido identificada por los organismos electorales como uno de los momentos críticos de la jornada. El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, señaló antes de los comicios que la institución había reforzado la capacitación de los miembros de mesa y recordó que para este proceso fueron sorteados nueve integrantes por mesa: tres titulares y seis suplentes.

La ONPE informó además que realizaría reportes sobre el avance de la instalación durante la jornada: uno a las 9.00 a. m., otro al mediodía y un reporte final a las 5.00 p. m. La votación está prevista hasta las 5.00 p. m. en los locales habilitados. Posteriormente comenzará el escrutinio y el procesamiento de las actas electorales.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán autoridades regionales y municipales para el próximo periodo de gobierno. La jornada se desarrolla con la participación de organismos electorales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y fiscalizadores del JNE.