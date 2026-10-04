Elecciones regionales y municipales 2026: reportan 33 detenidos y 153 ocurrencias en jornada electoral

El Ministerio Público informa que se han documentado 153 incidentes y 33 detenciones en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Composición LR

El Ministerio Público informa que se han documentado 153 incidentes y 33 detenciones en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Composición LR

El Ministerio Público reportó que, hasta el momento, se han registrado 153 ocurrencias y 33 personas detenidas en distintas regiones del país durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los casos comprenden presuntos delitos vinculados al proceso electoral, entre ellos coacción y expendio de bebidas alcohólicas.

Las cifras fueron informadas por Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, y Brenda Belleza, gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, quienes brindaron un balance de las incidencias detectadas durante el desarrollo de los comicios.

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Las autoridades precisaron que las intervenciones corresponden a hechos que vienen siendo evaluados por las instancias competentes. La cifra de detenidos podría variar conforme avance la jornada y continúen las diligencias fiscales y policiales.

Trujillo: detienen a ciudadano que habría fotografiado su cédula tras presunto ofrecimiento de S/100

Entre las incidencias reportadas durante la jornada electoral figura el caso de un ciudadano detenido en Trujillo, quien habría fotografiado su cédula de sufragio dentro de un local de votación.

Según declaró el intervenido, le habrían ofrecido S/100 a cambio de votar por un partido y tomar una fotografía de su cédula como presunta prueba de que cumplió con emitir su voto por dicha agrupación.

El hecho ocurrió en la institución educativa N.° 22410, ubicada en el sector Vista Alegre. El ciudadano fue intervenido y el caso quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y si efectivamente existió un ofrecimiento de dinero a cambio del voto.

La versión sobre el supuesto pago y la finalidad de la fotografía corresponde, por ahora, a la declaración del intervenido y deberá ser corroborada durante las investigaciones. Las autoridades electorales y fiscales vienen realizando seguimiento a las incidencias registradas en los centros de votación a nivel nacional durante el desarrollo de las elecciones.