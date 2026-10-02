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Jhonsson 'Pulpo' es condenado a 35 años de prisión por asesinato de comerciante en Trujillo

Jhonsson Smith Cruz Torres fue sentenciado por el robo agravado con consecuente muerte de Santos Juliana Eustaquio, conocida como la “reina de la papa”. El crimen ocurrió en 2020.

Jhonsson Smith Cruz Torres, apodado ‘Jhonsson Pulpo’, fue condenado a 35 años de prisión por el robo agravado que llevó a la muerte de Santos Juliana Eustaquio en Trujillo en 2020.
Jhonsson Smith Cruz Torres, apodado ‘Jhonsson Pulpo’, fue condenado a 35 años de prisión por el robo agravado que llevó a la muerte de Santos Juliana Eustaquio en Trujillo en 2020. | Difusión
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Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como 'Jhonsson Pulpo', fue condenado a 35 años de prisión efectiva por el delito de robo agravado con consecuente muerte de la comerciante Santos Juliana Eustaquio, de 60 años, ocurrido enTrujillo, en 2020.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Cruz Torres reconoció su responsabilidad y aceptó los cargos. La víctima, conocida como la “reina de la papa”, fue asesinada de dos disparos cuando se trasladaba junto con sus familiares a bordo de una mototaxi.

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Según la investigación, el condenado habría arrebatado el morral que llevaba Eustaquio, donde transportaba dinero, para luego dispararle y escapar del lugar.

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Cámaras de seguridad fueron clave

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron consideradas entre las evidencias que vincularon a Cruz Torres con el crimen. En los registros se habría identificado su rostro y sus desplazamientos durante el día del asesinato.

Asimismo, otras imágenes lo mostrarían horas después del crimen con el morral sustraído a la comerciante y con la misma vestimenta que habría utilizado durante el ataque. Las grabaciones también lo ubicarían en una aparente reunión dentro de un establecimiento penitenciario.

Tras estas evidencias, Cruz Torres reconoció su participación en el asesinato. El Poder Judicial determinó finalmente imponerle 35 años de prisión efectiva.

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“Jhonsson Pulpo” ya tenía una condena

El caso también está relacionado con una sentencia previa de cadena perpetua que habría recaído sobre “Jhonsson Pulpo” por el mismo hecho.

El acusado se habría acogido al mecanismo de conclusión anticipada, lo que habría permitido establecer una nueva pena de 35 años. Este extremo deberá ser precisado por las autoridades judiciales, así como los alcances de la sentencia anterior.

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