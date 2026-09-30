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Amenazan a candidato a la alcaldía de Alto Trujillo

Le dejaron una carta extorsiva y un artefacto explosivo en su vivienda. Policía investiga el caso.

Candidato de Fuerza Popular es amenazado | Composición: LR.
Candidato de Fuerza Popular es amenazado | Composición: LR.
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El candidato a la alcaldía del distrito de Alto Trujillo, en Trujillo, Fernando Nuñevero Ibáñez, denunció públicamente ser víctima de amenazas y extorsión por parte de maleantes.

Según contó el aspirante al sillón municipal, quien postula por el partido de Fuerza Popular, los desconocidos le dejaron un artefacto explosivo y una carta amenazante en las afueras de su vivienda.

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"Me extorsionan, pretenden callarnos e intimidarnos. No les tengo miedo. A quienes pretenden amenazarme, les respondo que los ciudadanos de bien somos más y que ya di cuenta a la Policía", dijo Nuñevero.

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Policía investiga el caso

Al respecto, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Eric Ángeles Puente, informó que ya se viene investigando el caso y que también se está brindando seguridad.

"Hemos recibido la denuncia y, de inmediato, se constituyó personal policial en el inmueble a fin de neutralizar y realizar el recojo de evidencias. Además, se le viene brindando seguridad mediante patrullajes", dijo la autoridad policial.

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