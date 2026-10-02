Gas natural para las regiones: especialistas explican qué falta para ampliar su acceso Expertos analizaron por qué el gas natural no llega a más regiones y plantearon alternativas para ampliar su acceso.

¿Por qué un país que cuenta con gas natural todavía tiene dificultades para llevar este recurso a más regiones? Esta fue una de las principales preguntas abordadas durante el conversatorio “Gas natural para las regiones: ¿qué falta para hacerlo realidad?”, organizado por La República.

El encuentro reunió a Pedro Gamio Aita, exviceministro de Energía; Humberto Campodónico, economista y expresidente del directorio de Petroperú; y Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Durante la conversación, los especialistas analizaron las dificultades para ampliar el acceso al gas natural y las alternativas que podrían permitir que llegue a más hogares y negocios fuera de Lima.

Gas natural para las regiones y las dificultades de acceso

Uno de los principales puntos de la conversación fue entender por qué el modelo que permitió desarrollar el gas natural en Lima no se ha replicado de la misma manera en otras zonas del país.

“El gas ha llegado a Lima con un subsidio, con un gran subsidio”, señaló Campodónico. El problema, explicó, es que cuando se intentó llevar el gas a otras regiones se planteó que los proyectos debían poder financiarse por sí mismos. Esto resulta más complicado en lugares donde todavía existe una cantidad reducida de usuarios.

“La masificación domiciliaria tiene rentabilidad social pero no económica”, sostuvo Campodónico. Es decir, llevar gas a una ciudad puede generar beneficios para sus habitantes, pero los ingresos iniciales pueden no ser suficientes para recuperar el dinero necesario para desarrollar el servicio.

Masificación del gas natural y el costo del GLP

Durante el conversatorio también se discutió qué ocurre mientras el gas natural no llega a más regiones. Una parte importante de los hogares continúa utilizando GLP, cuyo precio está vinculado al mercado internacional.

En ese punto, Pedro Gamio puso el foco en los recursos que se han destinado para abaratar el costo del GLP. “Hemos perdido casi mil millones de dólares en subsidiar el GLP, en lugar de haber invertido ese dinero para masificar el uso del gas”, afirmó.

Para el exviceministro, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto cuesta llevar el gas a las regiones, sino también en cuánto le cuesta al país mantener el esquema actual.

Gamio también cuestionó la forma en que históricamente se ha pensado la relación entre Lima y el resto del país. Durante el conversatorio sostuvo: “Hay que mostrar que Lima no es el Perú”.

Gas natural para las regiones con una alternativa de integración

Frente a la dificultad de desarrollar proyectos únicamente con la demanda de cada región, Carlos Herrera Descalzi planteó una alternativa: integrar a las regiones dentro de un esquema que también considere el mercado de Lima.

“El sistema es bien sencillo, si las regiones solas no pueden, las junto a Lima”, señaló el exministro de Energía y Minas. Ello implica ampliar el acceso al gas natural en Ayacucho, Cusco, Puno, Junín, Ucayali, Huancavelica y Apurímac.

El desafío, a partir de lo discutido por los especialistas, consiste en encontrar un modelo que permita financiar la infraestructura necesaria y, al mismo tiempo, hacer que el servicio sea accesible para las familias y actividades económicas de estas regiones.

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