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Sociedad

Colapsan pared y techo en la Universidad Nacional de Trujillo ante alerta por lluvias de El Niño

La UNT habría gestionado trabajos de conservación ante el Ministerio de Cultura debido a los problemas estructurales del histórico inmueble, que data del antiguo convento de la Compañía de Jesús.

Estudio advierte sobre problemas de diseño y conservación en la Universidad Nacional de Trujillo
Estudio advierte sobre problemas de diseño y conservación en la Universidad Nacional de TrujilloFoto: Cortesía Luis Puell a Andina
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Una pared y el techo de una oficina del local central de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), ubicada en la cuadra 3 del jirón Almagro, en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, colapsaron. El hecho fue reportado durante la mañana del viernes 25 de setiembre.

La UNT descartó que se hayan registrado personas heridas, pues el ambiente permanece cerrado desde 2015 debido a los problemas que presenta su infraestructura y no forma parte de las áreas administrativas en uso. Por esta razón, la universidad también señaló que desconoce la fecha exacta en que ocurrió el desprendimiento.

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UNT gestionaba intervención del inmueble

La oficina afectada pertenece al local central de la UNT, inmueble histórico que corresponde al antiguo convento de la Compañía de Jesús y se ubica en la intersección de los jirones Diego de Almagro e Independencia.

La actual gestión de la universidad señaló que había iniciado gestiones ante el Ministerio de Cultura para realizar trabajos de mantenimiento, conservación e intervención en el inmueble. La preocupación por el estado de sus estructuras aumenta ante la alerta por la presencia del fenómeno El Niño y la posibilidad de lluvias intensas en la región.

Local central presenta problemas de conservación

Según informó Andina, una tesis elaborada en 2025 por Arnol Herán Córdova Barriga, con la asesoría del restaurador Ricardo Morales Gamarra, advierte sobre diversos problemas de diseño, distribución y conservación en el local central de la UNT.

El local central presenta diversos problemas de diseño, distribución y conservación, especialmente en los sectores que corresponden a la zona no monumental, ocupado por el aparato administrativo de la Universidad, contrastando con disonancia las zonas mantenidas desde la restauración de la década de 1970 con las aglomeradas, tugurizadas y en algunos casos derruidas estructura, señala el documento.

El estudio identifica diferencias entre los sectores que fueron conservados tras la restauración realizada en la década de 1970 y otras áreas que presentan deterioro en sus estructuras. Esta situación cobra especial relevancia ante el actual escenario de lluvias asociado al fenómeno El Niño, que podría incrementar el riesgo sobre las partes debilitadas del inmueble.

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