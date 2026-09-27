B.A.P. Unión vuelve al Callao tras recorrer América durante cinco meses y visitar puertos de EE. UU., Canadá y otros países del continente

El buque también cumplió funciones de representación del país, recibiendo a autoridades y más de 189 mil visitantes en sus escalas, y obtuvo el premio “Jacob Gelt Dekker” en Sail Curaçao 2026.

El buque también cumplió funciones de representación del país, recibiendo a autoridades y más de 189 mil visitantes en sus escalas, y obtuvo el premio “Jacob Gelt Dekker” en Sail Curaçao 2026. Foto: composición LR

El B.A.P. “Unión” regresó al puerto del Callao luego de completar el Viaje de Instrucción al Extranjero (VIEX 2026), una travesía que se extendió por cinco meses y comprendió más de 16 mil millas náuticas. La navegación incluyó destinos de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Curazao y Ecuador.

La embarcación zarpó el 17 de abril con 155 integrantes de la tripulación y 78 cadetes de la Escuela Naval del Perú. Su retorno fue recibido en una ceremonia desarrollada a bordo, con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, junto a autoridades civiles y militares.

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B.A.P. Unión culminó su travesía de cinco meses con más de 16 mil millas náuticas

El recorrido contempló el paso por el Canal de Panamá y diferentes puertos del continente. En Estados Unidos, el buque escuela llegó a New Orleans, Norfolk, Baltimore, New York, Boston y Miami; mientras que en Canadá visitó Quebec. También formaron parte del itinerario Willemstad, en Curazao; Balboa, en Panamá, y Guayaquil, en Ecuador.

La navegación tuvo como uno de sus principales objetivos la formación práctica de los futuros oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Los cadetes pudieron aplicar conocimientos adquiridos durante su preparación académica y desarrollar competencias relacionadas con la navegación, el trabajo en equipo, la disciplina y las labores propias de la vida a bordo.

En el viaje también participaron 11 oficiales invitados procedentes de Argentina, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Portugal, Francia, Chile, España e Italia. A ellos se sumaron representantes de la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y dos integrantes del Servicio Diplomático del Perú. En determinados trayectos embarcaron cadetes peruanos de la Academia Naval de Annapolis y guardiamarinas de Uruguay y Portugal.

Durante el viaje, que promovió la formación de futuros oficiales de la Marina peruana, el buque realizó actividades culturales y recibió a más de 189 mil visitantes en los puertos.

El buque escuela llevó la representación del Perú a puertos de América

Durante el VIEX 2026, la nave cumplió además funciones de representación nacional mediante la “Casa Perú” de la Marca Perú, implementada por Promperú. En los destinos visitados se difundieron productos emblemáticos, atractivos turísticos, tradiciones y expresiones culturales peruanas.

La presencia del buque permitió recibir a autoridades, representantes de instituciones y ciudadanos peruanos residentes en los países recorridos. En total, 189 631 personas visitaron la embarcación, de las cuales 37 046 lo hicieron en Baltimore.

Entre sus actividades internacionales destacó su participación en la Revista Naval Internacional Sail4th 250 y en el Desfile Internacional de Grandes Veleros, realizados en el río Hudson como parte de las actividades por el SAIL 250. El recorrido se desarrolló entre los puentes Verrazzano-Narrows y George Washington, con la Estatua de la Libertad como escenario.

En Willemstad, el B.A.P. “Unión” recibió además el premio “Jacob Gelt Dekker” durante Sail Curaçao 2026, por su contribución al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre los países participantes. La travesía incluyó también encuentros profesionales, actividades culturales y acciones de proyección comunitaria.